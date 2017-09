Antonio Banderas: "Lo de Cataluña, a veces, parece una película de Berlanga"

El actor, director y productor de cine Antonio Banderas, flamante Premio Nacional de Cinematografía, ha señalado hoy en San Sebastián que la situación que se vive en Cataluña con la convocatoria de un referéndum el próximo domingo uno de octubre "a veces se parece a una película de Berlanga".

"Votar, lógicamente, es uno de los grandes preceptos de la democracia, pero no es el único punto, hay otras cosas -ha dicho Banderas-, como el respeto al estado de Derecho; alguien podría plantear votaciones ridículas, como eliminar a los que no son de nuestra raza, y alguien lo llamaría democracia. Pero no".

"Votar es importante pero no es lo único, la democracia está formada por muchas otras ramas y eso tenemos que hacerlo entender", ha resumido.

El actor manifestó hoy durante su discurso al recoger el Premio Nacional de Cinematografía que la palabra "nacional" que define al galardón era "la clave de que el premio suene serio, contundente e institucional".

En respuesta a los periodistas que le esperaban al término del acto, Banderas comentó que "lo de Cataluña se ha convertido en un animal extraño, difícil de observar", algo que "a veces, parece una película de Berlanga".

"He crecido en este país y creo que se hicieron las cosas muy bien en aquel momento (...). Y aquello terminó con una especie de obra de arte que es la Constitución española, que se aprobó con los votos de los españoles. Han pasado muchas cosas en el trayecto pero hay que mirarlo en positivo", ha señalado.

Y ha concluido con una metáfora: "Esto es como los árbitros de fútbol: quién saca la tarjeta, el árbitro o el tío que ha pegado la patada".