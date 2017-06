Fernández Sastrón: Todo el que haya estafado a la SGAE tiene que estar fuera

-Todo el que haya estafado a la SGAE o a sus socios "tiene que estar fuera" de esa entidad, ha asegurado hoy en una entrevista con EFE su presidente, José Miguel Fernández Sastrón, al que la trama de "la rueda" que investigan los jueces le parece "muy grave".

Por este motivo, según ha adelantado, la SGAE ya se ha personado como acusación particular en la causa que investiga esas "prácticas tendentes a cosas muy graves": "Tenemos que estar en primera fila para defender a nuestros socios y a la propia entidad".

La trama investigada, explica, se refiere a "un grupo de gente, que incluye a autores y editores" que podría haber "camuflado los ingresos", entre otras "graves" prácticas.

Todavía, subraya, no tienen el sumario "pero lo que apunta el auto -del juez- es a cuestiones que afectan gravemente al derecho de autor".

"Como presidente de la SGAE no puedo pronunciarme nunca contra unos socios hasta que un juez no me diga, pero en el momento en el que hubiera sentencias de culpabilidad la SGAE tendría que actuar. Alguien que pudiera haber estafado a la SGAE y a sus socios tiene que estar fuera de esta casa" ha afirmado.

Las principales "víctimas" de este entramado que, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, creaba "música de baja calidad" y registraba "falsos arreglos" sobre obras musicales de dominio público para después ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales, son "los socios, autores y editores", ha asegurado.

El juez Ismael Moreno, que ordenó el pasado 20 de junio el registro de la SGAE y de varias cadenas, estima en su auto que el fraude promovido por la llamada "rueda" de las televisiones estaría en torno a los 100 millones.

Los tres principales implicados, Rafael Tena -hermano del fallecido cantante Manolo Tena-, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez, están en libertad tras depositar una fianza cada uno de 100.000 euros.

Le preocupa lo que ha detectado la instrucción de Moreno, aunque son cuestiones fechadas entre 2006 y 2011 a las que, asegura, habían puesto remedio, pero le inquieta aún más "lo que ocurre hoy": "el juez me anuncia que fuera de los muros de esta casa se están produciendo cuestiones que son muy graves y que afectan mucho a los autores".

El "problema", detalla Fernández Sastrón, radica en "una distorsión" en el reparto de los derechos autor, algo que, dice, no es "legal o ilegal", sino que produce "una concentración de música por la noche que al final se llevaba mucho dinero", más de lo que le correspondería por audiencia.

El fraude, básicamente, se orquestaba en torno a la utilización de piezas libres de derechos a los que se le cambiaba "un par de acordes", composiciones para ser "música inaudible" o de fondo y la que tocaban músicos en directo en programas "de brujas".

Si a un fondo musical se le aplica, para calibrar en el reparto de derechos de autor lo que le corresponde, un coeficiente del 1,7, con la presencia del músico en plató tocando "detrás" subía al 30, lo mismo que si hubiera sido "un concierto sinfónico".

Está previsto que el próximo 30 de junio la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) emita el laudo arbitral, vinculante, que la SGAE ha pedido para que aporte "fórmulas" que corrijan esa "distorsión" con el reparto de derechos de música emitida de madrugada.

No se trata, ha precisado, de "erradicar" esa música a esas horas sino de que tenga "la dimensión que le corresponde".

En su opinión, lo sucedido no deslegitima a la SGAE para reclamar los derechos de autor en pequeños establecimientos como bares o peluquerías.

"De ninguna manera. La SGAE reclama el derecho de los autores que generan sus obras. Otra cosa es que haya gente que quiera que eso sea en su propio beneficio, y la SGAE lo que tiene que hacer es, desde luego, impedirlo con toda la dureza que pueda y con todas las armas que le aporte la ley".

El pasado jueves, en medio de la crisis judicial, la SGAE celebró su Asamblea General, con la asistencia de la mitad de socios que en la anterior.

"Creo que sí les interesa (lo que ocurre) pero la gente esperaba que hubiera una especie de II Guerra Mundial", ha concluido Fernández Sastrón.