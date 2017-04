Haneke, Coppola y Ozon lideran una competición de Cannes sin cine español

Sección oficial a competición

LOVELESS de Andrey Zvyagintsev

GOOD TIME de Benny Safdie & Josh Safdie

YOU WERE NEVER REALLY HERE de Lynne Ramsay

L’AMANT DOUBLE de François Ozon

JUPITER’S MOON de Kornél Mandruczó

A GENTLE CREATURE de Sergei Loznitsa

THE KILLING OF A SACRED DEER de Yorgos Lanthimos

RADIANCE de Naomi Kawase

THE DAY AFTER de Hong Sang-Soo

LE REDOUTABLE de Michel Hazanavicius

WONDERSTRUCK de Todd Haynes

HAPPY END de Michael Haneke

RODIN de Jacques Doillon

THE BEGUILED de Sofia Coppola

120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo

OKJA de Bong Joon-Ho

IN THE FADE de Fatih Akin

THE MEYEROWITZ STORIES de Noah Baumbach

Sección Un Certain Regard

BARBARA de Mathieu Amalric

LA NOVIA DEL DESIERTO de Cecilia Atan &Valeria Pivato

TESNOTA (ÉTROITESSE / CLOSENESS) de Kantemir Balagov

BEAUTY AND THE DOGS de Kaouther Ben Hania

L’ATELIER de Laurent Cantet

FORTUNATA (LUCKY) de Sergio Castellito

LAS HIJAS DE ABRIL de Michel Franco

WESTERN de Valeska Grisebach

POSOKI (DIRECTIONS) de Stephan Komandarev

OUT de Gyorgy Kristof

BEFORE WE VANISH by Kiyoshi Kurosawa

THE NATURE OF TIME de Karim Moussaoui

LERD (DREGS) de Mohammad Rasoulof

JEUNE FEMME de Léonor Serraille

WIND RIVER de Taylor Sheridan

AFTER THE WAR de Annarita Zambrano