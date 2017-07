Minkkinen: "No soy un narcisista, soy un filósofo que utiliza la fotografía"

El artista Arno Rafael Minkkinen, de origen finlandés y afincado en Estados Unidos, niega que la aparición recurrente de su cuerpo desnudo en su obra sea un gesto de narcisismo y se define a sí mismo como un filósofo que utiliza el arte de la fotografía como medio de expresión.

"Me gusta transmitir con mis fotografías un mensaje para el planeta, empecé a buscar la respuesta a la muerte, que es un objetivo muy primario, y cuando ves un árbol caído que se queda ahí en el suelo, te reconforta pensar que eso es lo que nos pasa a nosotros, no necesito un dios que me explique qué hay más allá", ha declarado el autor gráfico en una entrevista con Efe.

Minkkinen ha elegido el Centro Oscar Niemeyer, de Avilés, para la que es la segunda incursión de su obra en España, después de una muestra organizada en 1991 en Barcelona.

"El Minkkinen de 1991 estaba encantado, estaba sorprendido de ver la posibilidad que tenía de proyectar su trabajo de manera internacional y desde entonces todas mis exposiciones han sido retrospectivas", ha comentado el autor.

Confiesa que, por entonces, pensaba que pronto dejaría de hacer fotografías. Muy lejos estaba de imaginar la trascendencia mundial que iba a tener su obra, de la que llega a vender copias seriadas por 30.000 dólares.

Hoy su obra se expone en más de 75 importantes museos y colecciones de todo el mundo, como el Musée d'art moderne de la Ville y el Centre Georges Pompidou en París, el Contemporary Art Museum Kiasma en Helsinki, el Tokyo Metropolitan Museum of Photography o el Museum of Modern Art en New York.

A lo largo de todos estos años, su obra ha evolucionado en la búsqueda de aspectos "inesperados", aunque sin apartarse de esa constante en la que su cuerpo desnudo, en ocasiones junto a otros, como el de su hijo pequeño, se mimetiza de modo sorprendente en la naturaleza, sin trucos ni artificios.

"Sigo la norma de hacer algo distinto, pero manteniendo lo mismo. ¿Cómo es posible hacer eso?, pues eso es lo que hago, con las mismas manos, con mi mismo cuerpo, aunque envejezca, es la misma manera de trabajar, sin ropa, sin manipulación, sin ayudantes, yo solo", ha comentado.

Más allá del salto al mundo digital, ninguna de sus creaciones recurre a las nuevas tecnologías, porque, según asegura, no se le dan bien.

Este septuagenario sigue siendo su propio modelo y espera seguir siéndolo hasta el final: "espero estar aquí dentro de veinte años y espero encontrar el medio para crear fotografías que nunca haya visto, porque eso es lo que busco".

Precisamente, una de sus varias "normas" para desarrollar su trabajo es "intentar no envejecer", que es algo que cree que se hace con una valentía que extrae de su parte finlandesa.

Eso explica también su presencia en sus fotografías. No es por una cuestión narcisista, es por no utilizar a modelos en las situaciones de peligro o incómodas que en ocasiones representan los montajes de sus trabajos.

Arno Rafael Minkkinen lleva cincuenta años haciendo fotografías. Cuando empezó, no eran muchas las personas que tomaban imágenes, mientras que hoy, en cambio, todo el mundo, a todas horas, con sus móviles, está haciendo fotografías.

"Eso, de alguna manera aglutina al mundo, donde vemos que, efectivamente, todos somos iguales, pero el problema es que ya no vemos las fotos, no sabemos mirar la fotografía", ha indicado el autor, en la confianza de que su nueva exposición "sea una vuelta a saber mirar la fotografía".

El Niemeyer acoge fotografías de etapas anteriores y otras inéditas que ven la luz para el público por primera vez.

La exposición, instalada en el auditorio del único complejo arquitectónico que tiene Oscar Niemeyer en España, permanecerá abierta hasta el 1 de octubre.