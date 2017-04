"Star Wars Rebels" concluirá con su cuarta temporada

El creador y productor ejecutivo de "Star Wars Rebels", Dave Filoni, anunció hoy en una presentación en la Star Wars Celebration de Orlando (EE.UU.) que la serie animada concluirá con su cuarta temporada que verá la luz en otoño.

"Creo firmemente que cada generación necesita tener su propia porción de 'Star Wars'. Y creo que este show, para muchos niños que han crecido con él, es una parte de 'Star Wars' tanto como las películas", dijo Filoni al desvelar su decisión.

Admitió que para él y para los fans es "duro" poner el broche a "Star Wars Rebeles", pero tranquilizó a sus seguidores asegurando "que de ninguna manera" acabar esta serie supone el fin de las producciones de animación de "Star Wars".

"Hemos hecho algo muy especial en 'Star Wars Rebels'. Estoy muy orgulloso de estos personajes", resumió Filoni antes de adelantar que la cuarta temporada será "diferente, un poco oscura y un poco divertida".

El máximo responsable de "Star Wars Rebels" participó hoy en una presentación en Star Wars Celebration, un evento dedicado por completo al universo ideado por George Lucas, junto al reparto que presta su voz a los personajes de esta serie de animación.

El acto permitió a los asistentes disfrutar en exclusiva del primer episodio de la cuarta temporada, y el acto sirvió también para revelar algunas novedades de cara a los nuevos capítulos, como la incorporación del actor Warwick Davis doblando al personaje de Rukh.

La acción de "Star Wars Rebels" discurre, dentro de la cronología de la saga, entre lo sucedido en la cinta "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005) y la narración de la película "Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977).

La presentación de "Star Wars Rebels" tuvo lugar en el escenario Galaxy de la Star Wars Celebration, el espacio más importante de esta convención y que en días anteriores acogió el homenaje a los 40 años de "Star Wars" o el coloquio sobre el largometraje "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi", que desembarcará en los cines en diciembre.