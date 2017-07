Tom Jones se estrena con nota en Montreux y Macy Gray conquista al público

Tom Jones, con su poderosa presencia que le otorga su experiencia de más de 62 años en el mundo de la música y un repertorio lleno de grandes éxitos, se estrenó hoy con nota en el Festival de Jazz de Montreux, en el que una Macy Gray llena de energía conquistó a un público entregado a su voz áspera.

La cantante estadounidense, nacida en 1967, hizo su aparición a las 18.05 GMT con un vestido largo retro de color naranja, rojo y violeta y con tul copioso en la parte de arriba y abajo, pese a que hoy en Montreux hacía 31 grados y ella no podía esconder el calor que pasaba durante la hora y media que se entregó al público.

Con guantes de cuero y sus pelos afro peinado al estilo punky, Gray se paseó en taconazos y unos ojos fuertemente maquilladas por el escenario del festival, 17 años después de su última actuación en Montreux en el año 2.000.

Acompañada por unos músicos excelentes, todos vestidos con un traje claro de cuadros y corbata negra, Macy Gray entonó canciones de su último álbum "Stripped", en el que vuelve de manera espontánea e íntima a sus grandes éxitos, así como a clásicos como "Redemption Song" de Bob Marley y "Nothing Else Matters" de Metallica.

El público, que en ningún momento dejó de bailar al ritmo de la cantante de Ohio, estalló definitivamente con la interpretación de "Sweet Baby", aunque tuvo que esperar hasta el final y a un cambio de vestuario para que Macy Gray le dedicara su gran éxito "I Try" de su álbum debut de 1999.

La cantante de jazz, R&B y neo soul deslumbró en el escenario con su vestido de sirena en color oro y unos grandes pendientes en la última parte del concierto, en la que interactuó en varias ocasiones con un público en el que consiguió dejar huella.

La energía que había transmitido Macy Gray al público era tal que muchos pensaban que Tom Jones difícilmente podía superar la actuación de su predecesora en el escenario.

A las 20.00 GMT, el veterano de la música de 77 años subió por primera vez en su vida al escenario de Montreux.

El británico no parecía temer al exigente público del festival, acostumbrado a escuchar solo a los mejores.

Su aparición estuvo acompañada por un juego de luces que simulaban chispas y llamas en una gran pantalla en el fondo del escenario, como si el "gentleman" quisiera saludar a Montreux con un gran fuego explosivo.

Y así fue recibido: el público, en su mayoría por encima de los 40 años, le aplaudió calurosamente.

Vestido de un traje azul marino con una camisa del mismo color y con estampados de colores, Tom Jones exhibió su elegancia y su gran experiencia en el mundo de la música, que le permite cambiar de registro con fluidez: del blues al rock y del rock al pop.

La primera media hora de su concierto estuvo marcado por un ritmo más lento y algunas baladas, por lo que el público notó de manera algo brusca la diferencia entre la vibrante Macy Gray y un Tom Jones más parado inicialmente.

Todo cambió cuando Jones comenzó a cantar sus grandes éxitos, empezando por "Sex Bomb", momento en el que la mayoría del público sacó sus móviles para grabar al intérprete en vídeo o inmortalizar su estreno en Montreux en una foto.

Y fue el momento también en el que los fans comenzaron a bailar. Y ya no pararon, porque Tom Jones entonó un éxito tras otro: "What's New Pussycat?" de su disco del mismo nombre, "Deliah", y "You Can Leave Your Hat On", entre otros muchos.

El cantante, que relató cómo empezó a hacer música a los 15 años y aprendió a bailar el Jive para conquistar a quien fuera más tarde su esposa durante 59 años, ofreció al público dos canciones adicionales, una de las cuales dedicada al fallecido Prince, antes de abandonar Montreux.

"No sé por qué nunca hemos estado aquí antes, pero ciertamente volveremos", aseguró un Tom Jones visiblemente satisfecho con su actuación.