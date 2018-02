De U2 a Jack White, los más grandes de la música cantan al amor

Ed Sheeran, Justin Timberlake, Jack White, U2 o Kendrick Lamar... Algunas de las más grandes estrellas de la música, sin importar su género musical, han cantado en los últimos meses a las excelencias del amor, como muestra esta lista para otro San Valentín que enamorará el oído.

- "Perfect duet", de Ed Sheeran con Beyoncé: el británico escribió la canción para su novia, amor platónico del instituto a la que perdió de vista hasta su reencuentro muchos años después. Fue, además, el tema de amor con el que intentó batir los registros de su exitoso "Thinking out loud".

- "Higher, higher", de Justin Timberlake: "El éxito es guay y el dinero está bien, pero tú eres especial a otro nivel" canta el de Memphis a su mujer, la actriz Jessica Biel, en este tema vacilón de su último disco que invita a contonearse en un homenaje a la música de los años 70.

- "Never be the same", de Camila Cabello: La exintegrante de Fifth Harmony va camino de trazar una carrera fulgurante y, tras su paseo por "Havana", apuesta por este medio tiempo con trazas de r&b que habla del enamoramiento como un enganche similar al de "la nicotina, la heroína o la morfina".

- "I fall apart", de Post Malone: el rapero de moda entre los más jóvenes gracias a "Rockstar" se desmarca con este corte sobre una ruptura dolorosa que sigue dejando huella en el intérprete, quien colgó una desnuda versión de la canción en redes que se viralizó inmediatamente.

- "For you", de Liam Payne y Rita Ora: Otro año más (el último ya) una BSO de la saga "Cincuenta sombras de Grey" depara algunos de los cortes más sensuales del año, entre los que se cuenta esta canción en la que brillan el sintetizador y la voz femenina sobre una base "dance" pensada para una noche de mucho movimiento.

- "Mystery of love", de Sufjan Stevens: "Call me by your name" es sin duda la película romántica que en 2018 ha aflojado más lágrimas; la fuerza del primer amor se deja sentir en este sencillo pero efectivo corte folk que está nominado a los Óscar de Hollywood y que constituye el colofón del filme.

- "New York", de St. Vincent: "Masseduction", uno de los mejores discos de la segunda mitad de 2017 a juicio de la crítica internacional, incluye esta pieza en la que Anne Clark se desnuda musical y emocionalmente para proclamar entre rampantes rascacielos que "Nueva York no es Nueva York" sin "el único cabrón que puede aguantarme en esta ciudad".

- "The Wonder of You", de Villagers: Una de las grandes virtudes de la serie "Big Little Lies", más allá del escenario y su increíble reparto, fue su banda sonora, que recogía una versión del clásico de Elvis Presley que conseguía hacer del tipo aparentemente más aplatanado del cotarro el centro de todas las miradas y los corazones.

- "You're the best thing about me", de U2: Los irlandeses persiguieron de nuevo los favores de la radiofórmula con esta declaración de amor a la mujer de Bono que, bañada en guitarras, ellos han definido como propio de "unas Supreme punk". "En estos tiempos tan complicados, es importante decirle a quien quieres cómo te sientes", justificó su autor.

- "Connected by love", de Jack White: El exmiembro de White Stripes se lame las heridas en carne viva con esta balada soul desaforada que él empuja hacia los páramos del rock para hacerla aún más épica con un órgano desbocado y un coro monumental.

- "All the stars", de Kendrick Lamar con Sza: "Hablemos del amor", propone el artista que ha llevado el hip hop a otro estadio de sutileza y que encabeza la BSO de la película "Black Panther" con este corte que versa sobre fama, sentimientos reales y sobre estar más cerca que nunca de tus sueños.

- "Tu canción", de Alfred y Amaia: No ha habido amor más mediático en los últimos meses que el de la ganadora de "Operación Triunfo" y su compañero; su capacidad para trasladarlo al escenario inspiró esta balada que bebe directamente de "City of stars" y que ambos llevarán a Eurovisión 2018 como representantes de España.

Javier Herrero.