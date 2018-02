Una galería inglesa retira un cuadro de ninfas desnudas para llevar el 'me too' al arte

La Galería de Arte de Manchester exhibía hasta ayer una pintura sobre un grupo de ninfas sumergidas en un lago con los pechos al descubierto. Hoy, el cuadro de John William Waterhouse ha desaparecido de sus paredes y las postales de sus tiendas.

La acción no es tanto una medida irreversible como una forma de abrir el debate sobre la cosificación de la mujer en el mundo del arte, según recoge The Guardian. En su hueco vacío, el museo ha colocado un mensaje advirtiendo de que se trata de una performance artística y temporal "para generar conversaciones sobre cómo exponer e interpretar las obras de arte en la colección pública de Manchester".

La pintura se exhibía en una sala titulada En busca de la belleza y en la que se reúnen una gran cantidad de desnudos femeninos del S.XIX. Pero, como ha aclarado la comisaria de la Galería, Clare Gannaway, el objetivo no es censurar, sino aprovechar el fenómeno creciente de concienciación para hacer autocrítica.

"Personalmente, me da vergüenza que no lo hayamos tratado antes.Hemos estado centrados en otros aspectos y hemos olvidado mirar este espacio y pensarlo apropiadamente. Queremos hacer algo al respecto ahora", comentó la responsable.

Como aclara la cabecera británica, la eliminación es en sí una performance artística y aparecerá en marzo en una exposición de la artista Sonia Boyce, aunque mientras tanto la gente puede twittear su opinión usando el hashtag #MAGSoniaBoyce.

This is bullshit. Not only ridiculous & completely ahistorical, but actually borderline offensive to conflate this cheap publicity stunt with important #MeToo debates. #MAGSoniaBoyce



Gallery removes naked nymphs painting to 'prompt conversation' https://t.co/iB05EnXQEi