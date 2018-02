El creador de "A dos metros bajo tierra" Allan Ball tiene nueva serie en HBO

El creador de "A dos metros bajo tierra", Allan Ball, ganadora de tres Globos de Oro y una de las mejores series de la historia según Time, y de la rompedora "True Blood", presenta este lunes día 12 su nueva serie de televisión, "Here and Now", que se emitirá bajo demanda en la plataforma HBO.

Con un elenco que encabezan dos ganadores del Óscar, Tim Robbins y Holy Hunter, "Here and Now" cuenta la historia de los Bayer-Boatwright de Portland (Oregon), una familia multirracial aparentemente perfecta y progresista.

Son Greg, un profesor de filosofía (Robbins), su obsesiva esposa Audrey (Hunter), sus tres hijos adoptivos originarios de Liberia, Vietnam y Colombia Ashley, Duc y Ramón (Jerrika Hinkon, Raymond Lee y Daniel Zovatto, respectivamente), y su única hija biológica, Kristen (Sosie Bacon).

La serie, de la que sólo se ha rodado, de momento, una temporada de diez episodios, narra los cambios vitales y retos emocionales a los que se enfrenta esta aparentemente familia perfecta, que en realidad sufre grietas internas y esconde secretos que podrían cambiarlo todo.

Cuando Audrey ultima los preparativos para la fiesta del 60 cumpleaños de Greg, empiezan a surgir problemas en el seno familiar, amenazando con poner patas arriba su modo de vida, empezando por verse en la obligación de llevar a Ramón a la consulta del doctor Farid Shokrani (Marwan Salama), un psiquiatra de origen musulmán que también lucha contra sus propios demonios.

Ball, galardonado también en los Emmy por "A dos metros bajo tierra", es igualmente ganador de un Óscar por el guion de "American Beauty", la cinta de Sam Mendes que tuvo ocho nominaciones, de las que cinco lo ganaron.

La serie, que cuenta entre sus productores ejecutivos con el propio Alan Ball, tiene en el reparto a Raymond Lee ("Mozart in the Jungle"), Andy Bean ("Power"), Joe Williamson ("Anatomía de Grey") Fernanda Andrade ("Hijos de la anarquía") Madeline Bertani ("Glee") y Peter Macdissi ("A dos metros bajo tierra"), entre otros.