Katy Perry incendia el muro de Trump en los Grammy

Allá donde haya un encuentro de artistas estadounidenses, hay una oportunidad para criticar las políticas de Donald Trump. La gala de los Grammy no fue diferente y estuvo llena de mensajes dedicados al presidente.

Katy Perry

Katy Perry fue una de las cantantes que apoyó a Hillary Clinton durante la campaña presidencial. En su actuación, llevó un brazalete en el que se leía la palabra "PERSIST" (insiste).

Como decorado, un muro blanco en clara alusión a los planes de Trump de levantar una barrera entre EEUU y México que se iba incendiado y destruyendo a medida que avanzaba su actuación. "Rompan los muros para conectar e inspirar... El tiempo se acaba para el imperio", decía la letra de Chained to the Rhythm.

El nieto de Bob Marley, Skip Marley, acompañó a la artista en el escenario mientras sobre los restos del 'muro' destruido se proyectaba la emblemática frase de la Constitución de EEUU "We the people" (nosotros la gente).

James Corden

El anfitrión James Corden abrió el show con un extenso rap sobre el poder de la música, cantó: "Vivan todo, porque esto es lo mejor, y con el presidente Trump, no sabemos lo que viene"".

A Tribe Called Quest

Los pioneros del hip-hop subieron al escenario para dedicar su mensaje al "Agente Naranja", apodo con el que hicieron referencia al presidente de los EEUU.

"Quiero dar las gracias al Presidente Naranja por perpetuar todo el mal en los Estados Unidos. Quiero dar las gracias al Presidente Agente Naranja por su infructuoso intento de prohibir a los musulmanes. ¡Ahora estamos unidos!", dijo Anderson Paak mientras un grupo de mujeres con pañuelos en la cabeza subía al escenario gritando "Resistencia" mientras cantaban "¡Nosotros la gente! ¡Nosotros la gente! ¡Nosotros la gente!".

A Tribe Called Quest n Busta Rhymes in politically charged performance against Trump's mulim ban at Grammy Awards https://t.co/QhJVZwkWNS — David Bordonaba Plou (@DavidBordonaba) 13 de febrero de 2017

Jennifer López

La cantante aprovechó el premio que entregaba al cantante revelación en la ceremonia para afirmar en el escenario que la música es un lenguaje universal y que "en este momento particular de la historia, nuestras voces son más necesitadas que nunca".

No todos son antiTrump

Pero no todo fueron críticas al presidente de EEUU. La cantante Joy Villa apareció en la alfombra roja con un vestido en el que se leía en la parte frontal "Make America Great Again" y con la palabra "Trump" en la espalda.

Los ganadores de la noche

Adele, de 28 años, venció en Grabación del Año, Disco del Año y Canción del Año.

Chance the Rapper fue premiado como mejor artista revelación mientras que Twenty One Pilots ganó el Grammy a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo por Stressed Out.

El otro líder de la noche fue el músico británico David Bowie, que ganó todas las cinco nominaciones por su álbum final Blackstar, incluyendo mejor canción de rock.

Los ausentes

En esta edición faltaron algunos de los grandes nombres de la noche. Drake y Kanye West, con ocho nominaciones cada uno, no asistieron. Tampoco Justin Bieber.

Frank Ocean y Kayne West se mantuvieron aparentemente al margen para mostrar su convicción de que los Grammys están desfasados y son discriminatorios con los artistas de color.

"Esa institución simplemente no parece estar representando muy bien a las personas que vienen de donde yo vengo”, aseguró Frank Ocean al New York Times en una entrevista el pasado mes de noviembre.