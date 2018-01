La portada de peor gusto sobre la muerte de la cantante de The Cranberries

El diario matutino Metro, de tirada en el Estado de México, Puebla, Jalisco y Nuevo León, publicó el pasado martes la portada de su edición diaria donde informaban de la muerte de Dolores O'Riordan titulando "Ya es zombi".

Las reacciones negativas de los fans no han tardado en aparecer. La decisión del medio ha provocado la ira de aquellos que admiraban vocalista de The Cranberries, quienes consideran "una total falta de respeto la forma de referirse a la muerte de Dolores".

Me considero un seguidor de @PeriodicoMETRO pero considero una total falta de respeto la forma d referirse a la muerte de Dolores ya que era una talentosa cantante. No la caguen, no pierdan la seriedad — PAGANO (@soyelpagano) 16 de enero de 2018

El titular pretende hacer un juego de palabras con Zombie, una de las canciones más populares del grupo irlandés de rock alternativo que fue creada como protesta por un atentado en la ciudad inglesa de Warrington en 1993. Pero lo que ha provocado es indignación: "¿Qué tipo de profesional escribe ese tipo de cosas?... Falta de ética y moral lastima de periodismo", publicó en Twitter otro de los usuarios molestos.

Dolores O'Riordan falleció el pasado lunes a los 46 años por causas desconocidas durante una grabación en Londres. La inesperada noticia ha sobrecogido a todos aquellos que durante una década escucharon un fenómeno que comenzó con el álbum debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, lanzado en 1990. Pero la huella su vocalista continúa presente. Ahora, liderando las plataformas de música en streaming y relanzando sus ventas hasta cifras astronómicas.