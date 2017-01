Echenique, en respuesta a Errejón: "Somos todos imprescindibles; en Podemos falta mucha gente"

"Casi que me atrevería a decir que somos todos imprescindibles. En Podemos falta mucha gente". Así ha respondido este sábado Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, a las declaraciones del número dos de la formación, Íñigo Errejón en las que aseguró que "nadie es imprescindible", una afirmación que incluía al secretario general, Pablo Iglesias.

Echenique ha tenido un contacto con la prensa antes de protagonizar en Valencia un acto de la campaña "atarse los cordones" en el Centre Cultural La Petxina, cuyo salón de conferencias se ha quedado pequeño y la organización ha tenido que habilitar otra sala para que pudieran seguir su intervención en directo las personas que habían quedado fuera.

Aunque ha dicho que la dinámica de cara a la segunda Asamblea Estatal de Podemos, que se celebrará en febrero en el mismo lugar que la primera, la plaza de Vistalegre, en Madrid, va "más allá de los liderazgos", Echenique ha defendido a Pablo Iglesias, de quien ha dicho que "ha sido secretario general en un periodo de logros históricos", como la obtención de cinco millones de votos y la consecución de acuerdos "en el espacio del cambio".

"Es fundamental que intentemos buscar la unidad", ha añadido Echenique. "Lo pide la gente". Y ha precisado que, en el caso de que gane Iglesias, buscará la integración, entre otras cosas porque lo propicia el nuevo sistema de elección. "Ya no volverá a ocurrir como en Vistalegre I", ha señalado, porque ya no se aplicará aquel sistema mayoritario de votación.

Preguntado por la pretensión de la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de aumentar el gasto en esa materia, Echenique no se ha opuesto a ello. Se ha limitado a indicar: "Esperemos que sea compatible con el gasto social, aunque nos tememos que no va a ser así". Al dirigente de Podemos le parece que el aumento de presupuesto debería destinarse "a mejorar las condiciones de la tropa, de los soldados" y que no debería ir a parar, como ha ocurrido, "a empresas relacionadas con el ministro". Echenique aludía con ello al extitular de la cartera Pedro Morenés.

Montiel: "La diversidad es una riqueza"

Han acompañado a Echenique en el acto el secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel, y dirigentes y cargos públicos de la formación morada. Preguntado sobre la convivencia de las dos corrientes en la organización valenciana del partido, Montiel, que se alinea con el sector errejonista, ha asegurado: "No hay dos corrientes. En Podemos hay tantas corrientes casi como personas. Somos un partido en el que nos lo decimos todo, hablamos de todo y también de nuestras diferencias. La diversidad propia de Podemos es una riqueza. Aquí nadie tiene capturados los votos de nadie. No es como en los viejos partidos".

En el escenario desde el que han intervenido Echenique y Montiel se podía leer sobre el tono morado típico de Podemos: "Solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos".