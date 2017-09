Els artistes fallers es preparen per a rebre turistes amb cursos d'idiomes municipals

"Volem que el barri de Ciutat Fallera siga una referència per als turistes, que visiten els tallers i que fins i tot puguen fer-se una maqueta d'una falla, per aquest motiu anem a oferir als artistes cursos d'idiomes gratuïts d'anglès i també de valencià".

Així s'ha pronunciat aquest dijous la regidora de Desenvolupament Econòmic Sostenible de l'Ajuntament de València, Sandra Gómez (PSPV), qui ha mantingut una trobada amb el Gremi d'Artistes Fallers i amb els més de 60 alumnes dels cursos de formació dirigits a membres del gremi per donar-los la benvinguda.

La formació, llançada per València Activa, ha tingut molt bon acolliment ja que naix en resposta a la demanda del Gremi Artesà d'Artistes Fallers després de la formalització del conveni col·laboratiu que van signar amb la Fundació Pacte per l'Ocupació el passat mes de febrer.

Gómez ha destacat que "des de l'Ajuntament hem de tenir l'habilitat i la capacitat suficient per a detectar aqueixes oportunitats que ens brinda la ciutat, i treballar braç a braç amb els sectors econòmics i professionals competents, com en aquest cas és el Gremi d’Artistes Fallers, per a traure el màxim rendiment, generar ocupació, desenvolupament i benestar per a València".

Els cursos d'anglès, valencià, gestió de pimes i ofimàtica tindran 15 alumnes cada grup, una durada de tres mesos i s'impartiran en horari de vesprades per a respectar els horaris dels tallers.

Encara que prioritàriament van dirigits a aquest col·lectiu, també participaran persones aturades de qualsevol sector interessades a realitzar aquesta formació.

El procés d'inscripció per als cursos formatius s'ha gestionat íntegrament

des del centre de Barris de Benicalap-Ciutat Fallera, pertanyent a la xarxa de centres Barris per l’Ocupació, sorgida de la necessitat d'aproximar els serveis de València Activa a la ciutadania.

Actualment està composta per 8 oficines distribuïdes en diversos barris de València (Cabanyal, Fonteta, Rojas Clemente, Lleons, Emilio Baró, Castella, Orriols i Benicalap) en les quals ja han atès a més de 1.065 persones aturades en poc més de mig any.