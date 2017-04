Latorre i Sanz, triats per a plantar una falla municipal trencadora i innovadora

El projecte presentat pels artistes fallers José Latorre i Gabriel Sanz ha sigut el seleccionat per a plantar la falla gran municipal de 2018.

Latorre (València, 1962) planta falles des de 1981 i des de 2001 fins a 2013 va ser el mestre major del Gremi d'Artistes Fallers i president de la Federació d'Artistes Fallers i Fogueres de la Comunitat Valenciana.

Des de 1987 el seu treball va associat al de Sanz (Conca, 1959), que des de molt jove va iniciar la seua trajectòria professional en el taller dels germans Sánchez i en l'actualitat és secretari de la Cooperativa d'Artistes Fallers.

Tots dos ja van plantar la falla gran municipal l'any 2008, per la qual cosa la de l'any que ve serà la seua segona falla en la Plaça de l’Ajuntament de València.

El jurat ha seleccionat per unanimitat aquest projecte que comptarà amb la col·laboració d'un dissenyador de renom internacional, Okuda San Miguel (Santander, 1980), llicenciat en Belles Arts, amb treballs d'art urbà reconeguts des de 1997 i amb una evolució des de 2009 que li porten a unes estructures geomètriques multicolors molt característiques, en ocasions catalogades com a surrealisme pop amb essència del carrer, i que tracten contradiccions sobre l'univers, el sentit de la vida, la connexió entre els arrels i la modernitat o el capitalisme.

Les seues obres poden gaudir-se en galeries i espais urbans de països de tot el món com els Estats Units, Brasil, l'Índia o Sud-àfrica.

El jurat

El jurat que ha seleccionat la falla gran municipal de l'any que ve l'han integrat: Amparo Díaz, professora titular d'escola universitària, membre de l'equip Totfalles, col·laboradora fundadora de la revista Cendra i participant en El Turista Faller, responsable a més de diversos càrrecs en diferents comissions falleres, a proposta de la Interagrupació de Falles.

Ramon Lluch, llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de València, expresident de la comissió Doctor Manuel Candela – Beatriu Tortosa i faller en l'actualitat de la comissió Sapadors – Vicent Lleó, per designació de la Federació de Falles amb Especial Enginy i Gracia, de la qual és president des de la seua creació en 2004.

María Jesús Giménez Pinte, artista fallera i pintora d'algunes falles, llicenciada en Belles arts i professora del cicle formatiu de tècnic superior en artista faller i construcció d'escenografies, en representació del Gremi d'Artistes Fallers.

Sebastián Alós, responsable del desenvolupament de diversos projectes d'identitat corporativa, disseny de producte i editorial i el treball del qual forma part de col·leccions permanents del Museu de Disseny i el Museu de les Arts Decoratives de Barcelona, del Museu del Cartell de Wilánow de Varsòvia (Polònia) o del Tate Arxive Poster Collection de la Tate Gallery de Londres (Regne Unit), a proposta de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, de la qual forma part igual que del Bureau of European Designers Association (BEDA) i Foment de les Arts i del Disseny (FAD).

Aurelio Doménech, graduat en Belles arts i museòleg, responsable de treballs d'assessorament cultural en diversos ajuntaments i de dissenys museogràfics en institucions com el Museu Valencià d'Etnologia, per designació del Cercle de Belles arts, del que és secretari.

En un procés igual que el realitzat dimecres per a seleccionar la falla infantil municipal de l'any que ve, les persones responsables de les candidatures presentades per a plantar la falla gran de 2018 han pogut explicar els seus projectes i han respost a les preguntes dels integrants del jurat, que han escollit el projecte de Latorre i Sanz però que al temps han destacat la gran qualitat de l'altra proposta presentada pels artistes José Ramón Espuig i Ximo Esteve juntament amb els artistes plàstics Leonardo Gómez, Francisco Berenguer i Jaume Chornet, als qui han instat a presentar-se de nou a l'any que ve donat el gran atractiu de la proposta presentada.

Projecte innovador

Respecte al projecte seleccionat, Lluch ha destacat "la seua innovació" i que després d'ell "hi ha un professional del renom de Okuda". Per la seua banda, Díaz ha afirmat que la falla de 2018 "trenca amb l'estètica convencional i al temps no ho fa amb els elements d'una falla".

Giménez ha valorat sobretot "la composició, l'estil i el color", a més de les possibilitats que Okuda obri "per al reconeixement de l'art valencià des de tothom", mentre que Doménech ha ressaltat que el projecte "fa un pas més enllà en les Falles implicant artistes plàstics i fallers" i Alós ha valorat "la presentació del grotesc i l'estructura piramidal i que rebenta de color".

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha agraït el treball del comitè seleccionador i ha destacat que "el seu criteri és el que les entitats falleres i artístiques han volgut veure plasmat en forma de falla i aqueixa falla de la Plaça de l’Ajuntament serà una de les targetes de presentació al món sencer de les Falles de l'any que ve".

A més, ha assegurat estar "molt satisfet amb el procés de selecció de les Falles, amb unes bases consensuades amb els propis artistes fallers per a arreplegar totes les seues reivindicacions i que donen la veu al món faller i artístic en la selecció de les falles de tots i totes".

També ha destacat que aquest procediment "ha facilitat que es multipliquen les candidatures i ha permès als artistes explicar els seus projectes en un procés que ha durat més de vuit hores quan abans es decidia en amb prou faenes mitja hora".

Pròximament hi haurà un acte específic per a la presentació pública del projecte per a la falla gran municipal de l'any que ve.