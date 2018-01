Ford propone un incremento salarial de alrededor del 5%

La dirección de empresa de Ford ha planteado este jueves a los trabajadores de la planta de Almussafes (Valencia), en el marco del acuerdo para el plan de competitividad, un incremento salarial de alrededor del cinco por ciento durante tres años, hasta el 2021, condicionado casi en la mitad de este porcentaje a que se cumpla en la fábrica el ratio de absentismo, una propuesta que UGT "rechaza de plano".

El portavoz de UGT en Ford, Carlos Faubel, ha avanzado a Europa Press que el sindicato trasladará su negativa a los responsables de la empresa en una reunión este viernes, ya que los representantes de los trabajadores han pedido este jueves un receso de un día para evaluar las condiciones que ha ofrecido la mercantil.

El sindicato critica que se quiera vincular el aumento salarial a los niveles de absentismo, de forma que "por cuestión de unas décimas se puedan condicionar los salarios" de los trabajadores, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los empleados, según ha lamentado.

Faubel ha explicado que si no se condiciona el aumento salarial al absentismo, los sueldos de los trabajadores se incrementarán en "más de un 4% e incluso cerca del 5%" hasta el 2021; en cambio, de no cumplirse con el ratio de absentismo, con la propuesta de la empresa, esta cifra puede descender hasta el tres por ciento. Asimismo, tampoco se garantizaría la cláusula de desviación salarial.

OTRAS DEMANDAS

Desde la organización sindical han manifestado que no aceptarán el acuerdo si no se desvincula el aumento salarial al cumplimiento del ratio de absentismo. No obstante, también condicionan el consenso a otras dos demandas.

Por un lado, UGT reclama además que el plan de previsión de jubilación "se haga extensible a los empleados más jóvenes" de la empresa. "Los trabajadores aportan a una hucha un 1% de su salario bruto y la empresa otro 1%, pero los nuevos trabajadores fijos no disponen de este plan. Lo queremos para todos", ha reivindicado.

De igual forma, el sindicato se opone a que la empresa "pueda de manera unilateral programar cinco jornadas en sábado sin necesidad de dialogar". "Cuando hay problemas, se nos llama, atendemos la situación y la llevamos adelante. Lo que no queremos es que lo haga la empresa sin negociar nada", ha agregado.

"Acuerdo satisfactorio"

A pesar de estas objeciones, Faubel ha señalado que la propuesta de Ford tiene "cosas positivas, como la mejora de los permisos retribuidos, que las jubilaciones de la gente mayor están aseguradas o los empleos fijos asegurados".

"Lo que no aceptamos es tener que renunciar a parte de los salarios por el absentismo. Si se atiende a eso, se puede alcanzar un buen acuerdo satisfactorio para ambas partes", ha asegurado.

El representante de UGT ha incidido en que "ahora le corresponde a la empresa atender a estas peticiones, algo razonable que puede atender la dirección". "Le toca responder a nuestras demandas, tanto a eliminar de la oferta el ratio como al plan de previsión de jubilación. Si no cambian esos planteamientos, no será posible llegar a un acuerdo", ha zanjado.