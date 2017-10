La Generalitat trasllada a la Fiscalia l'assetjament de l'extrema dreta a Mónica Oltra per la "intimidació i el neguit" provocats

L'Advocacia de la Generalitat ha formalitzat aquest divendres davant la Fiscalia provincial de València una denúncia penal perquè investigue si l'assetjament a què va ser sotmesa la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en el seu domicili familiar pot suposar un delicte d'assetjament, d'odi o de desordre públic.

La denúncia, que aquest dijous anunciava en les Corts el president de la Generalitat, Ximo Puig, exposa que dimecres passat a la nit un grup de persones encaputxades i/o amb caretes de la pel·lícula 'Scream' es va concentrar davant del domicili de la vicepresidenta i va desplegar una gran bandera espanyola amb el lema "Viva la unidad de España".

Afegeix que, mitjançant un altaveu portàtil, van emetre diverses consignes i van fer sonar un pasdoble seguit de l'himne d'Espanya, mentre gravaven "cap a l'interior del domicili familiar".

La denúncia reflecteix que es van fer comentaris com: "Estem a casa de la nostra amiga Oltra de Compromís, hem vingut a posar-li una mica de música espanyola, per a dir-li que estem a Espanya i a la Comunitat Valenciana".

El text va acompanyat del vídeo que s'ha difós a través de la pàgina d'Espanya 2000 en Facebook, en el qual es veu com es grava la porta del domicili d'Oltra, i dels vídeos que van gravar uns afins a la vicepresidenta, on es veu que fins i tot hi ha un menor entre els concentrats, com indica un assistent.

L'Advocacia de la Generalitat exposa que aquests fets van produir "una evident intimidació i neguit" tant a la vicepresidenta com als seus fills, que en aqueixos moments es trobaven en el domicili familiar, amb la "consegüent alteració de la seua convivència davant l'assetjament produït".

La denúncia afirma que és "un fet notori" que actuacions similars s'han produït en la festivitat del 9 d'Octubre en la ciutat de València, protagonitzades per grups extremistes que suposen "un altercat de la pau social" i que van donar lloc a diligències d'investigació per la secció de delictes d'odi i contra la discriminació de la Fiscalia.

Afegeix que, en els fets ara denunciats, alguns membres del grup congregat a la porta de la vicepresidenta, encapçalat pel líder d'Espanya 2000 a València, José Luis Roberto, no van ocultar la seua identitat davant les càmeres i van rememorar en to jocós la concentració d'Espanya 2000 del passat 26 de setembre davant la seu de la Societat Coral El Micalet.

Segons el parer de l'Advocacia, els fets relatats podrien ser constitutius d'un delicte d'assetjament previst en l'article 172 del Codi Penal, o qualsevol altre que puga derivar de la corresponent investigació, tals com un delicte d'odi, o bé de desordres públic.



En conseqüència, sol·licita al fiscal en cap de la província de València que inicie la recerca i comprovació dels fets relatats, i una vegada constatats els indicis racionals d'una possible comissió d'actes delictius es procedisca en conseqüència a obrir el procés penal que puga correspondre.