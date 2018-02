Compromís denuncia que el PP oculta la comptabilitat en B del seu grup en l'Ajuntament de València

El grup de Compromís de l'Ajuntament de València ha denunciat aquest dijous que "el PP continua ocultant la comptabilitat del seu Grup Municipal en l'Ajuntament de València".

Segons la formació, "ho ha fet fins ara, com es desprèn de les investigacions policials i judicials que han servit per a apuntar cap a un finançament presumptament irregular de les seues campanyes electorals del 2007, 2011 i 2015, i encara continua fent-ho".

Així, després de la mesura impulsada com a conseqüència de la Comissió d'Investigació del Cas Taula, per la qual, els grups municipals han publicat les seues despeses, des de Compromís han assegurat que el PP no ha publicat que tenia dos comptes en paral·lel.

De fet, segons la formació valencianista, "han obviat el seu compte en B amb ingressos fora de la legalitat pel qual estan sent investigats tots els regidors del grup popular –excepte un- en el jutjat número 18 de València, en l'anomenat cas Taula".

Tal com ha explicat el portaveu municipal de Compromís, Pere Fuset, "el compte en B que el Grup Municipal Popular no vol publicar, amb la connivència d'Isabel Bonig i Mariano Rajoy, és el mateix des del qual es pagava a les empreses vinculades amb l'entramat de Trasgos i Laterne, que al seu torn rebien fons d'empreses contractistes de l'Ajuntament de València, així com de fundacions i entitats finançades amb fons municipals. El PP solament publica el seu compte ‘oficial’ però no el que quedava fora de tota legalitat. Una pràctica d'ocultació que sembla beneïda per l'estructura local del PP, en mans de Luis Santamaría, així com de la regional, amb Isabel Bonig al capdavant, i nacional, amb un Mariano Rajoy que encara no ha pres cartes en l'assumpte de la seua corrupció a València".

En aquest "compte en B", segons Compromís, s'ingressaven grans sumes de diners des de feia anys, amb les quals suposadament el PP finançava il·legalment les seues campanyes electorals, i és en aqueix mateix compte on pràcticament tots els membres del Grup Municipal Popular feien les seues "peculiars" aportacions de 1.000 euros que, segons van desvetlar alguns testimonis, després els eren retornats en dos bitllets de 500.

"Atallar la corrupció en l'Ajuntament ha sigut un objectiu primordial del govern de Joan Ribó i per això es va constituir una comissió d'investigació en el consistori valencià", entre les conclusions de la qual es proposa "que hi haja major fiscalització de les despeses dels grups, amb documentació acreditativa, amb la realització de fitxes agrupades per despeses i la publicació en el web municipal", han explicat.

Compromís insta el Partit Popular a explicar les 69 anotacions que existeixen en la seua comptabilitat en B en l'Ajuntament de València des del 13 de juny de 2015 (dia de la constitució de l'actual corporació) fins a l'esclat de l'operació Taula i que el Grup Popular no ha publicat en la web municipal.

Fuset ha explicat: "En aquest període, l'actual portaveu Eusebio Monzó ja formava part del Grup Municipal Popular, i no entenem què està amagant i per què".

"Exigim una explicació per l'ocultació dels ingressos per loteria (18.000 euros), de les aportacions a les agrupacions del PP en tota la ciutat (es feien periòdicament pagaments de 825 euros a cadascuna de les agrupacions), a què corresponen els ingressos mensuals de 1.322 euros que figuren en el seu compte en B sota l'epígraf 'aportacions PP', o a què anaven destinats els seus xecs emesos des d'aqueix mateix compte opac", tal com s'ha desvetlat.