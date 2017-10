El gerent de l’Epsar nomenat per Compromís oculta informació al Síndic de Greuges que beneficia afins al PP

El Síndic de Greuges ha emés un informe demolidor contra el gerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) nomenat per Compromís, Enrique Lapuente, en què li retrau que no li haja lliurat informació rellevant en un expedient obert contra l’entitat i la seua gestió. El defensor del poble valencià censura que Lapuente estiga demorant un any i set mesos la resposta a un recurs d’una treballadora que reclama que es traguen a concurs tres llocs de treball coberts a dit en l’etapa del PP. Concretament, aquests llocs –un dels quals càrrec directiu– els ocupen Patricia Stuyck Pons –cosina de l’eurodiputat valencià Esteban González Pons–-, el regidor del PP d’Aldaia Héctor Ferrandis i la secretària de l’actual Consell d’Administració, Sabela García.

Una treballadora de l’Epsar va sol·licitar al novembre del 2015 a la consellera de Medi Ambient, Elena Cebrián, que iniciara la convocatòria pública de tres llocs de treball de l’entitat, la Direcció de l’Àrea Jurídica (ocupada per Stuyck), una plaça de tècnic de règim jurídic (ocupada per García) i una altra de tècnic de contractació (on treballa Ferrandis). Els tres havien entrat sense concurs públic en l’etapa anterior del PP. El 12 de gener de 2016 el gerent Enrique Lapuente va denegar la petició a la seua empleada sense possibilitat de recurs, encara que posteriorment va haver de rectificar i donar un termini d’un mes per a presentar un recurs d’alçada.

El 16 de març de 2016 la treballadora va presentar el recurs d’alçada, que un any i set mesos després no ha estat contestat, quan el termini que marca la llei és de tres mesos. Davant de la demora injustificada, l’empleada va iniciar una queixa en la Sindicatura de Greuges que va obrir l’expedient corresponent que ha acabat amb la censura del gerent de l’Epsar.

A pesar de no haver donat resposta a la treballadora, el 30 de maig de 2017 Enrique Lapuente va contestar al síndic amb un escrit en què li explicava la situació. En aqueix document, Lapuente va reconéixer que l’Advocacia de la Generalitat conclou que ha de traure a concurs dos dels tres llocs de treball sol·licitats. Però el procés es va demorar en distintes ocasions en el seu pas pel consell d’administració, on una de les afectades és la secretària.

El síndic s’escandalitza de la demora del procés i relata: “L’informe del gerent específicament manifesta que en el consell d’administració de l’Epsar es posposa l’aprovació de proposta de resolució fundada en informe de l’Advocacia de la Generalitat, dues vegades! (28 de juny i 2 de novembre), per falta d’acord o discrepàncies, no se sap sobre què, sol·licitant un nou informe l’Advocacia de la Generalitat el 3 d’abril del 2017!”.

Després d’evidenciar el retard injustificat amb la mateixa contestació de Lapuente, el síndic marmola el gerent per ocultar-li l’informe clau de l’Advocacia de la Generalitat: “No s’ha facilitat a aquesta institució informació sobre el contingut de l’informe de l’Advocacia de la Generalitat que tants dubtes i discrepàncies sembra en el si del consell d’administració, ni per descomptat sobre l’abast d’aquests”. El síndic considera que l’actuació de l’Epsar “ni és eficaç, ni eficient, ni transparent, ni evidencia la voluntat de col·laboració de l’administració afectada”. Posteriorment sentencia que no s’ha comportat d’una manera “respectuosa” amb l’empleada denunciant.

Aquest és la segona renyada que la Sindicatura de Greuges dóna a Enrique Lapuente en els seus dos anys al capdavant de l’Epsar, l’entitat que gestiona les depuradores de la Generalitat. La primera va ser per pagar més a homes que a dones per la mateixa faena .