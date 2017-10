Mig centenar d’entitats protegeixen la manifestació per un sistema de finançament nou

Ja són mig centenar d’entitats socials les que donen suport a la protesta per la reforma del sistema de finançament. El pròxim 18 de novembre UGT i Comissions Obreres han convocat una manifestació per un model just, una campanya que han presentat aquest dilluns juntament amb representants de PSPV, Compromís i Podem.

La marxa començarà a Guillem de Castro, al costat del Muvim, i acabarà a les Torres de Serrans, després d’haver canviat el recorregut habitual que acabava a la plaça d’Amèrica per les protestes del PP. La líder dels populars valencians, Isabel Bonig, va considerar que era “un escarni claríssim” que la manifestació acabara a la plaça en què també hi ha la seua seu, així que els organitzadors van decidir modificar l’itinerari per intentar aconseguir el seu suport, que no ha arribat. Tampoc Ciutadans ha confirmat si secundarà la protesta, i la patronal d’empresaris l’ha rebutjada.

“L’absència de PP i Ciutadans és incomprensible. Han compartit megàfon i pancarta amb l’extrema dreta les últimes setmanes” ha assenyalat Ferran Martínez, senador de Podem, que ha criticat que aquestes formacions no estiguen ara “per a defensar els interessos dels valencians”.

Entre els que sí que donen suport a la protesta hi ha entitats com la PAH, la Unió de Llauradors, Acció Cultural, Pobresa Zero, Intersindical, el CSIF o la Coordinadora Valenciana d’ONG. Les entitats han difós un manifest i han creat una pàgina web perquè s’hi sumen altres membres de la societat civil i difondre la convocatòria. “Si sumem infrafinançament i infrainversions, enguany la nostra discriminació arriba a 1.600 milions”, assenyala el document.

Les entitats organitzadores insisteixen en el fet que “no és contra ningú”, sinó una reivindicació de la societat valenciana en el parlament espanyol. La protesta busca fer pedagogia sobre el problema valencià i posar remei als tres eixos que el causen: el sistema de finançament, el deute històric “impagable” que ha generat i el dèficit d’inversions –i l’escassa execució– per part del Govern central, que cada any es repeteixen en els pressupostos generals de l’Estat, segons els responsables.

“Ha semblat que és un debat d’elits polítiques i econòmiques. No és així; és un problema social”, ha explicat el secretari d’Organització del PSPV, José Muñoz. “Sembla que l’Estat és el Govern central i també ho són comunitats autònomes i ajuntaments, també necessiten innovar i generar competitivitat”, explicava el líder socialista per a esbossar la importància del nou sistema per al desenvolupament local.

“Amb un sistema de finançament just podríem construir 78 col·legis nous, eliminar les llistes d’espera en dependència o duplicar els metges especialistes en atenció primària”, ha expressat Àgueda Micó, portaveu de Compromís. Cada valencià rep 237 euros menys que la mitjana dels ciutadans espanyols a causa d’aquest model.