La Generalitat prepara, arran del viatge d’Oltra, un pla per a augmentar el milió d’euros de cooperació en Palestina

La Generalitat Valenciana prepara un pla específic de cooperació en Palestina que es traduirà en un augment de les ajudes que actualment destina, d’un milió d’euros, centrades en un programa anomenat “dones graduades” que permet que 117 universitàries de la franja de Gaza reben suport per a trobar faena. Les actuacions que es recolliran en el pla estaran dins d’una coordinació amb la política de cooperació del Govern espanyol i es plasmaran en els pressupostos del 2018.

Aquesta és una de les principals conseqüències del viatge que la vicepresidenta Mónica Oltra va fer amb el director general de Cooperació, Federico Buyolo, als territoris palestins de Cisjordània i Gaza entre el 3 i el 7 de juliol. Un recorregut que va incloure un sopar amb l’ambaixador d’Espanya a Israel, les gestions del qual per a facilitar l’accés a Gaza ha agraït expressament Oltra en explicar detalladament als periodistes el que ha qualificat com “un viatge molt dur, molt dolorós”.

La vicepresidenta, que ha recordat que altres comunitats autònomes com Extremadura, el País Basc o Catalunya havien estat també convidades anteriorment a una visita semblant sobre el terreny, estava acompanyada en la sala de premsa per la representant a Espanya d’UNRWA, l’agència de les Nacions Unides per als palestins, que és de qui va partir la invitació per a la visita.

Tulkarm, Betlem, Hebron, Jericó, Gaza i Jerusalem-Est van ser les destinacions d’un viatge en què Oltra va entrar en contacte amb drames com les demolicions de cases per l’exèrcit israelià, el pas diari de milers de persones pels controls per a anar a treballar, les incursions militars nocturnes en els campaments i la pressió dels colons sobre terres palestines.

Des d’un centre de salut a Tulkarm –un campament creat el 1950 en què ha nascut ja la quarta generació de palestins– fins un campament beduí de 200 famílies al centre de Cisjordània als habitants del qual ha confiscat l’exèrcit israelià tancs d’aigua que els havia facilitat la Unió Europea, Oltra va recollir informació sobre diverses iniciatives que ONG, governs i organismes internacionals duen a terme a la zona i sobre les dificultats que s’hi troben.

A Gaza es va detenir especialment en el programa que finança la cooperació valenciana, gràcies al qual es facilita formació orientada al treball a 117 dones. Un programa que té una branca dedicada a la protecció de víctimes de la violència de gènere i de dones repudiades, fenomen desgraciadament habitual, com va lamentar Oltra, que va constatar que allí “hi ha molta faena per fer per la igualtat”.

“Es tracta d’establir prioritats”, ha assenyalat Oltra sobre el pla específic de cooperació a Palestina que la Generalitat Valenciana prepararà i ha insistit en la col·laboració amb l’Oficina Tècnica de Cooperació del Ministeri d’Afers Exteriors a Jerusalem.

Sobre les crítiques que li van dedicar dirigents del PP com Isabel Bonig o María José Català –que la van acusar d’haver-se’n anat per a eludir el control de l’oposició i van ironitzar sobre si es creia Angelina Jolie–, Oltra ha recordat que “la cooperació del PP està a la presó” (en al·lusió a l’exconseller Rafael Blasco condemnat per frau en les ajudes) i ha explicat que sobre el terreny li van contar que en un atac de colons als palestins havien fet beure gasolina a un xiquet i li havien pegat foc. “Davant d’això, les declaracions de la senyora Catalá o la senyora Bonig no em mereixen cap respecte”, ha assegurat, i ha qualificat les seues declaracions de “barbaritats i favades”. “No baixaré a aqueix nivell d’infraintel·lectualitat”, ha conclòs.