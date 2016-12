La trama del cas Taula amb què va voler competir la Gürtel va traure més de 40 milions de les institucions valencianes

Francisco Correa tenia raó. El capitost de la trama Gürtel es queixava en la confessió per escrit que va lliurar a Ignacio Escolar, director d’eldiario.es, l’any 2015, quan volia negociar un acord amb la fiscalia, que hi havia uns altres que treien més tall del poder que monopolitzava el PP quan ells van decidir el 2004 obrir “una petita estructura” i Álvaro Pérez, El Bigotes, “se’n va anar a viure” a la Comunitat Valenciana.

“Al final a València tampoc vam tenir grans adjudicacions d’esdeveniments o campanyes de comunicació de la Generalitat, que es van adjudicar majoritàriament a Engloba, que tenia el 80% de les adjudicacions”, es lamentava Correa, la trama del qual està implicada en mitja dotzena de casos de corrupció valencians, entre els quals el del pretés finançament il·legal del PP. El mateix Álvaro Pérez va declarar davant del jutge que Orange Market, la terminal valenciana de Gürtel, només va obtenir “les molles”.

L’entramat de societats al voltant d’Engloba, l’empresa que presidia un dels principals imputats del cas Taula, José Adolfo Vedri, i de la qual era soci un altre imputat clau, José Martí Almenar, àlies Pepe Canya, va traure més de 40 milions d’euros de les institucions valencianes des del final dels anys noranta al 2015, durant la pràctica totalitat de l’etapa d’hegemonia absoluta del PP, període en què la seua relació privilegiada va ser intensa en els mandats d’Eduardo Zaplana i Francisco Camps i va decaure en l’època d’Alberto Fabra. I aqueix és només un càlcul provisional, ja que la unitat de recuperació creada per la Generalitat Valenciana després de l’arribada de l’esquerra al poder encara no ha completat la informació que vol traslladar a la Fiscalia Anticorrupció i al jutjat que instrueix el cas Taula.

José Adolfo Vedri, d’Engloba EFE

La xifra respon a tot el que van facturar 18 de les 25 empreses que la investigació judicial vincula a Vedri (Publitrade, Vía Libre, Ámbito Gestión Cultural, Process Color i Pliego Digital) o a Almenar (Engloba Estudio Marketing, Módulo Digital, By Canya Estudio de Diseño, Thematica Events i Universo Selección), i a la mateixa Engloba (Bulevard Arte y Cultura, WIC Imagen y Comunicación, La Gráfica Integral, Instituto de Estudios Moda y Comunicación, Engloba 2, Business Loft i Antala Media Cartera de Valores). La resta són empreses que es van destinar pretesament a altres menesters, com la gestió financera d’Engloba (Liberty Iceberg, In One Marketing Directo, Infothema, Unidad Engloba Tivit, Garces Inversiones i Making AD. Servicio Com), a més de la firma Azulete Design, radicada a Panamà, on Almenar viu des de fa quatre anys i que, segons la declaració de Vedri, només es va crear per a facilitar a Pepe Canya la residència i l’activitat al país.

Segons la comptabilitat provisional de la Generalitat, la trama d’Engloba es va emportar almenys 27,4 milions de les diverses conselleries del govern valencià i 7,7 milions de les empreses i fundacions dependents de l’Administració autonòmica. En aquest últim apartat destaquen la facturació de 3,8 milions a la Fundación La Luz de las Imágenes, creada en l’època de Francisco Camps per a restaurar i exhibir el patrimoni religiós, i la Fundació Jaume II El Just, vinculada per Camps a la recuperació del monestir de la Valldigna. Aquesta última, amb una facturació d’Engloba de més d’1,6 milions, és un altre dels focus de corrupció investigats en el sumari de Taula. A La Luz de las Imágenes, que és així mateix investigada en una de les peces del cas Gürtel, les empreses de la trama van arribar a cobrar-li entre 64.000 i 70.000 euros mensuals en concepte de personal per a exposicions d’art religiós com les celebrades a Sant Mateu (Castelló) o la Santa Faç (Alacant).

Entramat d’empreses d’Engloba

L’entramat d’Engloba no va deixar pràcticament cap ens autonòmic per tocar, ja que va facturar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a l’Aeroport de Castelló, a la Ciutat de les Arts i les Ciències, a l’IVAM o a Ciegsa, l’empresa pública de construcció de col·legis que també és investigada en Taula pel seu possible ús per al cobrament de mossegades en les adjudicacions.

A aqueixos 35,1 milions trets de la Generalitat i les seues empreses i fundacions cal afegir 1,8 milions facturats a la Diputació d’Alacant i almenys 468.692 a la Diputació de València, una quantitat que ha de sumar-se als 580.000 euros que va facturar a Imelsa, l’empresa provincial el gerent del qual era Marcos Benavent i que va donar origen a la investigació que posteriorment es va ampliar fins a esguitar tots els nivells del poder del PP, inclòs el Grup Popular de l’Ajuntament i la mateixa alcaldessa de la ciutat, Rita Barberá, que va faltar el mes de novembre passat.

En l’Ajuntament de València que empreses d’Engloba van facturar almenys 183.000 euros amb la institució, encara que en la Generalitat estan convençuts que en van ser més. En aqueix àmbit, d’altra banda, caldria tenir en compte que el jutjat tracta d’aclarir si el contracte per a l’adjudicació per l’equip de Barberá del centre cultural La Rambleta a una empresa participada per Vedri i el seu sogre va ser fraudulent.

L’activitat extractiva de la trama no es va limitar al poder executiu. Ans al contrari, les Corts Valencianes van pagar més d’1,7 milions d’euros a empreses del grup Engloba per activitats publicitàries i de promoció. S'hi han rastrejat els contractes amb les diverses societats i s'hi han trobat adjudicacions amb una dotzena d’empreses de la llista que investiga el jutge.

La suma total, per tant, arriba ja a 39,8 milions d’euros. “Encara no hem acabat”, assenyalen des del departament del Govern valencià encarregat de rastrejar el que es va perdre durant anys a causa de la corrupció. L’operativa d’Engloba, segons aqueixa investigació, era molt semblant a la de Gürtel. Va tocar tots els grans esdeveniments (va facturar, per exemple, 200.000 euros per una “guia del pelegrí” amb motiu de la visita del papa Benet XVI a València el 2006 i 36.235 euros per uns “packs oportunity” que li va encarregar la Sociedad para la Gestión de la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana l’any 2007 amb motiu de la presentació de l’escuderia McLaren el 2007, dins de les activitats relacionades amb el campionat de Fórmula 1). I va protagonitzar adjudicacions manegades, com la d’un contracte per a una exposició sobre drogodependències el 2006 en el Museu de les Ciències que es va atorgar a La Gràfica per 49.971 euros en un procediment a què concorrien dues societats més, Vía Libre i Engloba, pertanyents al mateix entramat.

Tot això sense oblidar que, igual que va ocórrer amb Gürtel, la trama d’Engloba va treballar al mateix temps per al mateix PP valencià. Del sumari del cas Taula es desprén que, només el 2003, va facturar als populars 267.818 euros per diversos conceptes relacionats amb la promoció de Camps com a nou líder, després de la marxa d’Eduardo Zaplana com a ministre del Govern de José María Aznar. “El ministeri fiscal pot comprovar la gran diferència d’adjudicacions de contractes de la Generalitat amb Engloba i amb Orange Market o altres empreses”, deia Francisco Correa en aquella confessió per escrit que després va tractar de negar. “En 4/5 anys a Orange Market se li van adjudicar molt pocs concursos i a Engloba en un sol any li’n van adjudicar uns 60 amb la Generalitat”. Hi havia una dura competència en el mercat de la corrupció.