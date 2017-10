El Banc de Sabadell, amb més de 15.000 milions d'euros en volum de negoci a la Comunitat Valenciana, es trasllada a Alacant

El consell d’administració del Banc de Sabadell ha acordat aquest dijous traslladar la seu de l’entitat a Alacant, on estava ubicada l’extinta Caixa d’Estalvis del Mediterrani que va ser adquirida per la societat catalana el 2012. Així ho ha decidit l’òrgan de direcció del banc per garantir els interessos de clients i accionistes davant de la incertesa generada pel repte independentista a Catalunya.

La conseqüència principal d’aquesta decisió rau en la tributació, que una vegada es produïsca el trasllat repercutirà en les arques municipals i autonòmiques. El 2016, el Sabadell va meritar un impost de societats (a Barcelona) d’una mica més de 600 milions d’euros.

El Banc de Sabadell té un 68% del volum de negoci a Espanya i el 26% d’aqueix volum a Catalunya, la qual cosa suposa un 15% del total del volum de negoci de l’entitat bancària, segons les dades de juny del 2016. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, se situa com la tercera comunitat autònoma que més negoci genera, amb més de 15.000 milions d’euros (aproximadament un 7%), només per darrere de Catalunya (33.471 milions) i Madrid (28.864 milions).

Negocio del Banco Sabadell por comunidades autónomas a junio de 2017

Fuente: CNMV

I el mateix passa en el cas del volum de negoci amb les administracions públiques autonòmiques. La Comunitat Valenciana se situa també en tercera posició, amb 800 milions d’euros, darrere de la Comunitat de Madrid (1.526 milions d’euros) i Catalunya (826 milions).

Segons els seus últims comptes anuals, el Banc de Sabadell tenia al tancament del 2016 una xarxa de 2.767 oficines (587 de les quals pertanyents a TSB). De les 2.119 que tenia a Espanya, Catalunya en concentrava el 30,1% (638 sucursals), seguida de Comunitat Valenciana (381, el 17,9% del total a Espanya); Madrid (201 oficines, el 9,48% del total), Múrcia (6,69%).

L’entitat, molt especialitzada a oferir els serveis a pimes –que suposen un 22% del negoci més un 13% de les grans empreses–, és la quarta en quota de mercat a Catalunya, segons dades de JPMorgan.

El canvi de domicili social envia un missatge als inversors internacionals, que dimecres havien castigat amb duresa l’entitat, amb una caiguda de quasi el 6%. A pesar d’aquesta retallada, el banc apuja encara un 20% l’any, però la incertesa continuaria penalitzant l’entitat a la borsa.

Interessos “molt importants” a la Comunitat

El president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha apuntat: “Potser el silenci siga millor que qualsevol resposta” perquè li “agradaria que aquesta situació no es donara”, a pesar de la qual cosa ha afegit, en referència a la passada adquisició de l’extinta CAM, que “és evident que el Banc de Sabadell té interessos molt importants a la Comunitat Valenciana i, específicament, a la província d’Alacant”.

“Si finalment es decideix un canvi d’ubicació, evidentment la Comunitat Valenciana està en bona disposició”.