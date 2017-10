La pedrera de Lafarge de Sagunt obté la pròrroga per continuar l’explotació durant 25 anys més

La pedrera de Salt del Llop de Lafarge, a Sagunt, podrà continuar les seues activitats extractives durant 25 anys més, fins el 2042, després de l’aprovació realitzada per la direcció general de Medi Natural i Avaluació Ambiental. Esta resolució, pendent de l’aprovació definitiva durant mesos, s’ha produït després que s’haja originat una polèmica en la ciutat, especialment entre els que prioritzen la conservació dels llocs de treball i els que defensen el respecte mediambiental.

La resolució autoritza l’ocupació sol·licitada per l’empresa de 33 hectàrees de terrenys de la muntanya d’utilitat pública propietat del seu Ajuntament, a la partida coneguda com ‘Salt del Llop’ per a l’explotació, inclosa la seua restauració. La pròrroga concretament tindrà un termini de 24 anys i 11 mesos, a partir del dia 1 de gener de 2018.

No obstant esta resolució no posa fi a la via administrativa ja que ara s’obri un termini d’un mes per a presentar un recurs d’alçada. La pròrroga ha provocat la divisió interna del mateix govern de Sagunt, així com la posició contrària dels veïns que viuen a prop de la pedrera que han advertit d’accions judicials contra este allargament de l’explotació.