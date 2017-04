Fabiola Meco presenta el seu projecte per a dirigir un Podem "més vigilant"

El corrent d'Antonio Montiel ja té successora, amb rostre de dona. La professora de dret i diputada en els Corts Valencianes Fabiola Meco ha formalitzat la seua candidatura per a optar a la secretaria general de la formació morada el pròxim 14 de maig. Meco, acompanyada per la diputada nacional i membre del consell ciutadà estatal per la via errejonista Àngela Ballester i per representants municipals, ha presentat aquest dimecres el seu projecte polític i organitzatiu per a Podem.

La seua candidatura busca una organització més municipalista, feminista, arrelada en la cultura valenciana, defensora del món rural i més horitzontal; menys pes per al secretari general, més per als cercles. "No hi ha un protagonista del canvi, el canvi és de la gent, no d'un partit, però hem d'estar en primera línia", ha assenyalat Meco.

La diputada autonòmica reivindica el projecte 'Més morat, més Podem', com una candidatura valenciana i autònoma, lluny del centralisme de Madrid. "Necessitem un Podem que se senta fort i clar fora de la Comunitat Valenciana, que decidisca les seues aliances sense tutelatges i faça front als pressupostos que maltracten la comunitat", ha asseverat. Sense esment explícit en aquesta ocasió, ha assenyalat que "Podem no és una sucursal de Madrid, a aquesta candidatura ningú li mou els fils", en referència a 'Obrint Podem', el projecte encapçalat per la senadora Pilar Lima impulsat des de l'equip de Pablo Iglesias.

Els corrents crítics amb l'actual direcció han aprofitat el descontentament dels afins a Podem, que no han vist tot el canvi que esperaven i han articulat el seu discurs sobre la base de les debilitats del grup parlamentari, al qual acusen -alguns dels seus integrants inclusivament- de no haver sigut l'estricte que hauria de ser amb el Consell, tot pecant d'indulgent. De la mateixa manera, altres corrents han qüestionat l'Acord del Botànic, qualificant-lo com un "xec en blanc" de Compromís i PSPV cap a la seua formació, quasi com un menysteniment.

Meco, diputada autonòmica, ha reconegut que els canvis no van a la velocitat que haurien de fer-ho, però ha posat en valor la labor de la formació morada. "L'Acord del Botànic va ser iniciativa de Podem per a resoldre els problemes dels valencians, va permetre tirar un Govern corrupte", ha assenyalat. Defensora de l'errejonisme, ha enumerat una sèrie d'iniciatives que a proposta de Podem han tirat endavant: la llei de pobresa energètica -que frena els talls de subministrament per impagament a les famílies més vulnerables-, la llei de comptes oberts, l'Agència Antifrau i de prevenció contra la corrupció -el director de la qual serà triat en unes setmanes-, una reforma fiscal perquè paguen menys impostos les rendes més baixes o introduir el concepte de pobresa farmacològica.

La també professora de dret ha donat carpetada a la possibilitat d'entrar en el Consell: "és un assumpte que no està damunt de la taula, hi ha altres vies de control com el debat de pressupostos o les iniciatives parlamentàries i l'auditoria ciutadana del Botànic", ha explicat.

Antonio Estañ es presenta a les primàries del sector crític

El també diputat en les Corts Antonio Estañ, que forma part del projecte 'Aprofundir el canvi', ha anunciat aquest dimecres que es presentarà a unes primàries per a liderar aquest corrent i, per tant, optar a la secretària general del partit.

Estañ ha impulsat manifestos des de l'anomenat 'sector crític' amb l'actual direcció, al costat del senador Ferran Martínez, el regidor Jordi Peris o els diputats autonòmics Sandra Mínguez i César Jiménez. Aquest sector ja va plantejar per a Vistalegre mecanismes de correcció de la representació territorial per a evitar que més d'un 30% del consell ciutadà procedira de la mateixa comunitat autònoma.