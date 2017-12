L'incendi forestal declarat a Culla ha cremat ja més de 50 hectàrees a Castelló

L'incendi forestal que s'ha declarat aquest divendres a Culla (Castelló) ha afectat a més de 50 hectàrees, segons la primera estimació dels mitjans d'extinció, ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat.

En la zona de l'incendi han estat treballant nou dotacions de bombers, dos coordinadors forestals, un tècnic forestal i nou unitats de bombers forestals. Els mitjans terrestres continuaran treballant durant tota la nit en l'incendi, que segueix actiu, i està previst que el dissabte a primera hora s'incorporen dos avions a les labors d'extinció.

Segons Emergències, es desplaçaran a la zona de l'incendi dos avions contra incendis i altres set mitjans aeris estaran operatius en base.

Fins a aquest moment, un centenar de persones treballen en l'extinció que, segons el Consorci de Bombers de Castelló, s'ha vist dificultada per la força del vent, amb ratxes de fins a 70 km/h, i per l'estat de la vegetació, que està sec a causa de la falta de pluges.

Segons Aemet, el dèficit de pluges de la tardor en la zona de l'incendi ha sigut del 75 % i solament ha plogut una quarta part de la mitjana climàtica normal en els mesos de setembre, octubre i novembre.

En les últimes hores el vent ha reduït la seua força i, segons Aemet, es mantindrà amb ratxes d'entre 30 i 40 km/h per a anar amainant partir de mitjanit.

Per a aquest dissabte l'alerta d'incendis forestals decretada per la Generalitat és de risc extrem en la província de Castelló i alt en la resta de la Comunitat Valenciana, excepte en la província d'Alacant on el nivell de risc serà baix-mitjà.

Algunes masies desallotjades

La Guàrdia Civil ha desallotjat unes quantes masies aïllades de forma preventiva i un bomber professional de Castelló, voluntari a Morella, ha resultat ferit en l'extinció de l'incendi, segons ha informat el 112, que ha demanat molta precaució a tots els efectius que participen en l'extinció. Fins al lloc del foc s'ha mobilitzat una unitat del SAMU.

Segons ha informat el Consorci Provincial, una dotació de bombers voluntaris del parc dels Ports ha patit un "atrapament" mentre tractava d'accedir a unes masies. Com a conseqüència dos vehicles han patit danys i el bomber ferit ha patit cremades, per les quals ha rebut assistència pel SAMU i ha sigut evacuat a l'Hospital La Fe. La seua vida no corre perill.