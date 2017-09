Acord en el comerç: València i Alacant podran obrir 40 festius a l'any

L'Observatori de Comerç ha conclòs aquest dilluns amb un preacord per a permetre l'obertura d'uns 40 festius a l'any a València, Alacant, Finestrat i Torrevella, declarades íntegrament Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT), que tenen total llibertat d'obertura amb 63 festius.

Així ho ha explicat el conseller d'Economia, Rafa Climent, que ha detallat després de la reunió d'aquest òrgan que el preacord contempla l'obertura de festius des del 15 de juny fins a la primera setmana de gener.

La direcció general de Comerç redactarà el document, que es presentarà a tots els integrants de l'Observatori en una nova reunió a principis d'octubre, per a precisar alguns "matisos" i poder aconseguir que tire endavant amb unanimitat o, almenys, sense cap vot en contra, ha indicat Climent.

A més dels 40 dies en les ciutats que actualment compten amb llibertat horària, les ZGAT de costa mantindrien entre 25 i 26 festius d'obertura a l'any, del 15 de juny al 15 de setembre i Pasqua, bàsicament, mentre que en la resta de poblacions s'autoritzaria l'obertura de 12 festius anuals.

El conseller s'ha mostrat "relativament molt content" per aquest preacord en el qual, ha remarcat, totes les parts han hagut de cedir i fer concessions fins a arribar a una solució des del diàleg i la base de l'eficiència, sabent quan es compra en festius.

Per a Climent, era necessari cercar l'equilibri i, especialment, la igualtat perquè quan un no delimita una zona concreta de la ciutat per a la lliure obertura "dóna igualtat a tot el comerç", al mateix temps que també dóna seguretat als consumidors, que sabran què festius poden anar a comprar.

A més, ha ressaltat que aquest preacord beneficia als treballadors del comerç, que "van a treballar menys dies" festius a l'any i "van a millorar respecte al que tenien, amb més possibilitat de conciliació".

Alacant durant la Volvo Ocean Race

D'altra banda, qüestionat sobre l'obertura a Alacant durant la celebració de la Volvo Ocean Race, Rafa Climent ha indicat que si ho demanda l'Ajuntament, el seu departament complirà la legislació i, com es tracta d'un esdeveniment d'àmbit internacional, "aqueixos dies podrà estar obert el gran comerç sense cap problema".

"No hi ha problema perquè compliríem la legalitat, no estem ací per a incomplir-la", ha dit, per a agregar que si fa falta es tramitarà la qüestió d'urgència per a fer efectiva aqueixa obertura.