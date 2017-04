L'ex ministre Margallo es posa crític amb Rajoy

El que passa per l'únic ministre valencià en un govern de Mariano Rajoy i rellevat després de les últimes eleccions, José Manuel García Margallo, ha criticat els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017, especialment pel que fa a les inversions a la Comunitat Valenciana.



En una entrevista en la Cadena SER Margallo ha afirmat que "l'opció de retallades a la Comunitat Valenciana no s'entén", apartant-se així de la teoria defensada pel mateix delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, qui afirmava que es produïa un increment en el pressupost d'inversions comparant-se amb l'executat en 2016.



L'ex ministre ha afirmat que "entenc quina és la situació dels grans números", referint-se concretament a complir amb el dèficit marcat per Brussel·les. Afegia també que no es pot retallar en despeses socials, però no comparteix les retallades a la Comunitat Valenciana que es troba per sota de la mitjana inversora.



Les crítiques de José Manuel García Margallo abunden en les que ja va fer aquest dilluns en clau alacantina, província per la qual va encapçalar la llista electoral del PP. Així, com arrepleguen mitjans d'Alacant, l'ex ministre va criticar les retallades afirmant que és un tracte que "no és just ni raonable" i que li suposen "un profund disgust". Abans de res açò afirmava que els comptes de Rajoy "cal esmenar-los amb caràcter urgent".



D'altra banda Margallo ha insistit que el govern ha d'abordar "grans reformes" com la de les administracions públiques i del sistema tributari, incloent en aquest últim el del sistema de finançament de les comunitats autònomes.