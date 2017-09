Unanimitat en IU per a exigir la dimissió de David Rodríguez si es confirma que va viatjar a Cuba amb fons públics

Aquest dimecres es coneixia que el coordinador general d'Esquerra Unida, David Rodríguez, hauria viatjat a Cuba per a assistir al funeral de Fidel Castro al novembre de 2016 amb càrrec a l'assignació del grup d'EUPV en la Diputació d'Alacant.

Així, Rodríguez, triat per a liderar Esquerra Unida després d'imposar-se un mes abans a la candidatura que encapçalava Rosa Pérez Garijo (avalada per Alberto Garzón), hauria carregat els 1.150 euros del viatge a les arques públiques, segons ha avançat el diari Informació d'Alacant, que explica com el grup d'Esquerra Unida en la institució provincial no ha justificat l'assignació 37.849 euros corresponents a 2016, entre els quals es troba la factura del viatge de Rodríguez a l'Havana.

Després de conèixer-se aquesta situació, han sigut nombroses les veus dins d'EUPV les que han exigit explicacions a Rodríguez i a la regidora al Campello i diputada provincial alacantina Raquel Pérez. D'aquesta manera, les direccions local i comarcal d'Esquerra Unida a Alacant han anunciat que van a sol·licitar, igual que anteriorment han fet el diputat en el Congrés, Ricardo Sixto, i la responsable federal de Política Municipal, Estefanía Candel, una reunió amb Pérez perquè els explique el "balanç detallat" de les despeses efectuades amb càrrec a l'assignació de la Diputació que encara no ha justificat.

La formació censura el comportament de la seua representant en la institució provincial en ser l'única diputada que no va presentar els comptes anuals en el ple de la Diputació el passat mes de juliol. "Esquerra Unida s'ha caracteritzat pel seu treball contra la corrupció", per la qual cosa volen llançar el missatge "clar i contundent" que han de ser exemple de gestió dels diners públics: "No permetrem que hi haja una ombra de dubte sobre l'ús correcte que del mateix fan els càrrecs públics".

De confirmar-se el pagament del viatge de Rodríguez amb diners procedents de la Diputació provincial, les executives local i comarcal consideren que s'han de produir dimissions "immediatament". En aquesta mateixa línia s'ha expressat també l'exdiputada autonòmica Esther López Barceló, membre de la direcció federal d'Esquerra Unida, qui ha assegurat que exigiran tots els comptes de la Diputació i les "explicacions pertinents".

Actes "impropis" d'EU

López Barceló qualifica aquests actes de "impropis d'una organització que s'ha batut el coure contra la corrupció" pel que també ha apuntat que demanarà la dimissió de Pérez i de Rodríguez de confirmar-se que el viatge es va pagar amb fons públics. En la mateixa línia s'ha manifestat Pérez Garijo, qui ha qualificat de "fet gravíssim" aquest tipus de pràctiques "que sempre hem denunciat".

Des d'eldiariocv.es ens hem intentat posar en contacte, sense èxit, amb el coordinador general d'EUPV, David Rodríguez.