El Govern valencià busca evitar que isca de la presó el còmplice del conseller del PP que va saquejar fons de cooperació

La condemna de sis anys a Augusto César Tauroni per l’anomenat ‘cas Blasco’ es compleix el 23 de febrer. El seu advocat ja ha sol·licitat la posada en llibertat de la presó d’Albocàsser, centre on va ser traslladat el 2016 des del de Picassent, on continua empresonat el conseller de Solidaritat i Ciutadania en l’època del PP Rafael Blasco. Ambdós van ser condemnats pel frau en ajudes de cooperació al desenvolupament a Nicaragua que es van desviar a la compra d’uns immobles a València i a una empresa que manejava Tauroni.

El Govern valencià, que formen el PSPV-PSOE i Compromís amb el suport parlamentari de Podem, intenta evitar que Tauroni isca de la presó. A través de l’Advocacia de la Generalitat, l’executiu que presideix Ximo Puig, s’oposa a la posada en llibertat perquè Tauroni està pendent de judici en dues peces més del saqueig de les subvencions de cooperació al desenvolupament entre els anys 2008 i 2011.

En una d’aqueixes peces, es jutjarà una trama d’organitzacions no governamentals creada per Tauroni per fer-se amb fons destinats a cooperació gràcies al tripijoc de les ajudes que concedia el departament dirigit per Blasco. L’altra causa se centra en la desviació de fons destinats al projecte d’un hospital a Haití arran del terratrémol del 2010. L’apropiació inclou les aportacions solidàries dutes a terme pels valencians i valencianes en els mesos posteriors a la catàstrofe.

El segon argument esgrimit per la Generalitat Valenciana per a oposar-se a la posada en llibertat de Tauroni és que no ha fet front a les seues responsabilitats civils. Tant el conseller Blasco com el seu còmplice, ambdós procedents de la ciutat d’Alzira i vells coneguts, encara han de pagar els 800.000 euros amb què han de rescabalar cada un l’erari públic.

Tauroni està implicat en un altre cas més relacionat també amb Blasco. Es tracta del pretés falsejament dels contractes de serveis informàtics de les successives carteres que l’exconseller del PP va anar ocupant, sempre amb el seu còmplice com a beneficiari. Tauroni estava citat aquest divendres davant de la jutgessa que instrueix aquesta última investigació.

L’home de confiança de Blasco es va negar a declarar, però va lliurar el passaport per justificar que puga ser posat en llibertat sense que hi haja perill de fuga.