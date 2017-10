València cerca antidisturbis per a un tibant 9 d'Octubre amb actes a favor i en contra de la independència de Catalunya

El destí, quasi sempre irònic i capritxós, ha volgut que el pròxim 9 d'Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, coincidisca amb el dia en el qual podria tenir lloc a Barcelona la Declaració Unilateral d'Independència de Catalunya.

La situació que es ve vivint en les últimes setmanes en la comunitat catalana, especialment el passat dia 1 amb motiu del referèndum, ha provocat un desplaçament massiu d'antidisturbis de la Policia Nacional de la Comunitat, a més d'altres autonomies, a Catalunya.

Aquesta mateixa situació de conflicte farà que la festivitat del 9 d'Octubre es visca amb màxima tensió en les tres províncies valencianes, però especialment en la ciutat de València, on tindrà lloc la tradicional processó cívica amb la Senyera des de les 12.00 hores, però sobretot, una manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre, que encapçala Acció Cultural del País Valencià (ACPV), sota el lema 'Si al valencià'.

A aquesta marxa s'ha unit una altra convocada per la CUP i Arran, entitats separatistes, sota el lema 'La independència és l'únic camí'. Ambdues partiran a les 18.00 hores de la plaça Sant Agustín.

En aquest context, i davant la mobilització d'agents que es va produir amb motiu del referèndum, fonts sindicals han informat a eldiariocv.es que els comandaments tenen previst organitzar el dispositiu de seguretat "amb els que queden a València i si és necessari portant d'altres ciutats i comunitats, està previst que vingen els que siguen necessaris".

A més, han comentat que a més d'açò, "es reforçarà amb agents de la resta d'unitats", la qual cosa ja es va fer per exemple per al partit del passat diumenge a Mestalla entre València i l'Athletic de Bilbao, o per a controlar la manifestació convocada per Espanya 2000 enfront del Teatre Micalet, on la plataforma 'Pel dret a decidir' havia convocat un acte en favor del referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya.

En aquest sentit, fonts de Delegació del Govern han assegurat que "la seguretat va a estar més que garantida, com tots els anys".

Augment d'efectius de la Policia Local

La regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, ha anunciat un reforç del 34% d'agents en el dispositiu de la Policia Local de València para tots els actes previstos el 9 d'octubre.

Aquesta edició comptarà amb 327 policies locals en els carrers, 171 en el torn de matí i 156 en el de vesprada, mentre que l'any passat, el nombre d'agents que va integrar el dispositiu va ser de 244 agents, 146 al matí i 98 a la vesprada.

"Es tracta d'un reforç necessari per a l'edició d'enguany. Les circumstàncies, la situació ha canviat completament i requereix d'un major nombre d'agents en el carrer", ha indicat Menguzzato per a qui és "fonamental que totes les persones que assistisquen als actes que se celebraran durant dilluns que ve 9 d'octubre, ho facen amb tota normalitat i tranquil·litat", ha afegit la responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València.

Menguzzato també ha manifestat la seua confiança en la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, tant en la processó cívica del 9 d'Octubre, que arrancarà des de la plaça de l'Ajuntament, així com en la resta d'actes convocats durant la vesprada perquè "puguem gaudir com sempre hem fet de la nostra festa del 9 d'Octubre", ha precisat la regidora de Protecció Ciutadana.