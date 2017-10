El FMI alerta sobre el bajo crecimiento de los salarios a nivel mundial por los empleos precarios que se crean

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra su asamblea de otoño con el Banco Mundial en Estados Unidos y lo hace emitiendo uno de los informes menos pesimistas en cuanto a la economía de los últimos años. El Fondo ve crecimientos positivos pero "modestos" de las economías más avanzadas y mejora los pronósticos de muchas de ellas (no de Reino Unido por la incertidumbre ante el Brexit).

Para España, el Fondo confirma su pronóstico de un crecimiento del 3,1% para 2017 y del 2,5% para 2017 a la espera, según los comentarios de los hombres de negro destinados a España la semana pasada, de lo que suceda en Catalunya. El economista jefe del Fondo aseguró durante la rueda de prensa, a preguntas de una periodista portuguesa, que la situación en Catalunya es muy "preocupante" y puede dañar la economía española y la catalana.

Pero este crecimiento robusto a nivel mundial sigue escondiendo riesgos y debilidades, especialmente reseñadas en la evolución de los salarios y el crecimiento de la desigualdad. El Fondo advierte del preocupante ritmo al que crecen los salarios en el mundo que siguen estancados, pese a los buenos pronósticos de empleo y de PIB.

Este efecto, del que se habla mucho en España a nivel local, es mundial, y el FMI dice que es el responsable de la baja inflación, otros de los principales riesgos que contempla el organismo. Preguntado por estas cuestiones en la rueda de prensa, el Maurice Obstfeld, el responsable del departamento, aseguró que era un fenómeno con causas muy diferentes en cada país, pero la precariedad del empleo que se crea, con contratos temporales o trabajos a tiempo parcial indeseados, son los responsables.

El Fondo advierte de que esta moderación de los salarios puede llevar a disparar la desigualdad en los países desarrollados, ya que son los trabajos menos cualificados los que más están sufriendo los efectos.

En un capítulo especial del informe anual titulado: La desconexión entre el desempleo y los salarios, el FMI trata de explicar este fenómeno post-recesivo en el que las tasas de empleo se han situado ya al nivel anterior a 2007 pero los salarios no. El Fondo concede que el fenómeno es generalizado a nivel mundial como para obedecer solo a esta respuesta rebote y achaca a una multiplicidad de factores (empezando por la precariedad) esta ralentización de los salarios.

El informe dice que hay "factores comunes a nivel mundial detrás de la atonía salarial en el período posterior a la Gran Recesión, y en especial durante 2014 a 2016". Según los economistas, "las condiciones del mercado laboral en otros países tienen un efecto cada vez mayor en las condiciones salariales de una determinada economía". Así, puede impactar la "amenaza de la reubicación de fábricas a otros países, o un aumento de la oferta efectiva mundial de mano de obra en el contexto de una integración económica internacional más estrecha". Esto viene a ser, la cara negativa de la globalización.

El caso de España

En el caso concreto de España y otros países del sur de Europa, donde los niveles de empleo aún no han llegado a la situación previa a la crisis, el Fondo encuentra que el paro es la explicación para que no se acelere la subida de los salarios. "El fuerte desempleo puede explicar aproximadamente la mitad de la desaceleración del crecimiento de los salarios nominales desde 2007, con un lastre adicional sobre los salarios provenientes del empleo parcial involuntario", asegura el informe con relación a España, por lo que entiende que es "necesario seguir aplicando políticas acomodaticias que estimulen la demanda agregada". Es decir, que no se puede abandonar la política monetaria expansiva que está llevando el BCE.

En el caso contrario, los países que tienen más empleo que antes de la crisis, como Alemania, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, pueden atribuir al menos dos tercios del bajo crecimiento de los salarios al moderado avance de la productividad. Pero de nuevo , "el empleo parcial involuntario parece estar frenando el crecimiento salarial". El Fondo desecha la idea de que la automatización puede ser el factor determinante para este fenómeno.

Habida cuenta de esta preocupación por los efectos perniciosos de los contratos a tiempo parcial, el fondo trata de explicar porqué su uso cada vez está más extendido. En opinión del organismo, además de una demanda más débil también se da un cambio "en las relaciones entre empresas y trabajadores" que multiplican el trabajo esporádico como la aparición de la nueva economía " y la contracción de sectores tradicionales, como el manufacturero".

Para paliar esta situación, el fondo propone "redoblar esfuerzos" para abordar las vulnerabilidades a las que están expuestos los trabajadores a tiempo parcial como "ampliar el alcance del salario mínimo para que incluya también a los trabajadores a tiempo parcial", "buscar una equiparación con los trabajadores a tiempo completo mediante la ampliación de las vacaciones anuales y las licencias por enfermedad y motivos familiares de manera prorrateada, y reforzar la educación secundaria y terciaria para actualizar las aptitudes a más largo plazo".