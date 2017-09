Montoro desvela que la Generalitat ha reculado y ha vuelto a enviar informes semanales de gastos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desvelado en el Congreso de los Diputados que la Interventora General de Catalunya ha vuelto a enviar los informes semanales sobre sus finanzas para demostrar que no se destina ni un euro al referéndum. Los informes que dejaron de enviarse han llegado hoy, alrededor de las 15:00 horas, a la sede del Ministerio.

La decisión de dejar de enviar tales informes precipitó la decisión de intervenir las cuentas catalanas, aunque el ministro ya advirtió el viernes pasado de que volver a remitir estos requerimientos de información no sería suficiente para levantar la intervención estatal. De hecho, ha comenzado su intervención recordando que su intención es que estén "meses" en vigor.

El ministro, que ha calificado la actitud de la Generalitat de "viaje errático y caótico al margen de la legalidad", ha querido dejar claro que ha sido la interventora general de la comunidad, una funcionaria, la que había vuelto a remitir los informes y no Oriol Junqueras. Junqueras, según explicó Montoro, se había "arrogado" la potestad de enviar estos informes y también de dejar de enviarlos, al asegurar que sometían a la Generalitat a un control político que no se podía autorizar. Los informes certifican que no les consta que se haya gastado dinero en el referéndum hasta el 17 de septiembre, publica El Periódico de Catalunya.

El titular de Hacienda ha deslizado que la funcionaria sí acataba las normas como habían hecho otros funcionarios públicos, como en el caso del secretario general del Parlament catalán. Montoro ha asegurado que en ningún caso las nóminas de los funcionarios corren ningún peligro.

En cualquier caso, y pese al envío hoy del informe que se ha hecho sin ninguna explicación política adjunta, el proceso de toma de control financiera por parte del ministro es "imparable" y según Montoro estará en vigor durante meses.

El ministro ha recordado que ahora la Generalitat debe remitir un listado con los pagos pendientes, como las nóminas de los funcionarios o los pagos a proveedores. "Esperamos que en este caso no haya desobediencia para no perjudicar a nadie , solo faltaba que los errores políticos fueran a pagarlos los funcionarios y sus familias", ha afirmado. Hacienda lleva días advirtiendo de que si la Generalitat no envía a tiempo este listado no se pagarán las nóminas a tiempo.

Montoro ha calificado de "paradójico y lamentable" que Cataluña, la comunidad que más se ha beneficiado de los mecanismo de liquidez puestos en marcha por el Gobierno en la crisis y la que va "en cabeza" del crecimiento y creación de empleo sea también la que tiene la peor calificación crediticia y la prima de riesgo más elevada.

Al respecto, ha recordado que desde la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2012, Cataluña ha recibido 69.278 millones de euros, un 29,5% del total. De ellos, 23.008 se han destinado a pago a proveedores, y es la que más ha recibido en este capítulo. En concreto, se han pagado 1,6 millones de facturas de proveedores. Según sus cálculos, el acceso a liquidez de la Generalitat ha supuesto un ahorro de 9.979 millones en estos años a la comunidad autónoma, más de 19.000 millones durante la vida de estos préstamos.

El ministro ha insistido en que su objetivo "no es poner en entredicho la autonomía de Cataluña, todo lo contrario, es defender el estado de las autonomías".

PdeCAT pide respeto para Puigdemont

El diputado de PdCAT, del mismo partido que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido "respeto" para él, y ha afirmado que "se entera perfectamente de lo que pasa en su entorno y en cualquier sitio", frente a lo que a su juicio ocurre con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ha afirmado que la del Gobierno es una intervención "política de pies a cabeza" y ha responsabilizado al Gobierno de lo que pase "en Cataluña y en el resto de España".

A su juicio, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es en la que ha basado el Gobierno principalmente su intervención de las cuentas, no puede ser utilizada para tomar una decisión como el control de las cuentas de Cataluña para evitar gastos del referéndum.