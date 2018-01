CSIF espera que la Junta no sea restrictiva al aplicar el teletrabajo

El presidente regional de CSIF, Benito Román, espera que la Junta de Extremadura no sea restrictiva en la aplicación del decreto que regula la fórmula del teletrabajo para los empleados públicos, y que pueda acogerse a él todo el que lo desee y cumpla los requisitos.



En declaraciones a la agencia Efe, Benito Román ha recordado que este decreto, que fue aprobado el miércoles por el Consejo de Gobierno, es una reivindicación de este sindicato desde hace muchos años, que incluso en 2012 consiguió que el gobierno de José Antonio Monago anunciase de forma experimental esta modalidad.



Román confía en que, "ante las buenas sensaciones y perspectivas" de los empleados públicos que se acogieron a la fórmula de manera experimental y "limando algunas cuestiones", este decreto suponga "dar un pasito más en la conciliación de la vida laboral y familiar".

Aguardar cuántos la piden

"Si es tal y como lo hemos negociado puede ser una herramienta que se puede utilizar", ha dicho el dirigente de CSIF, que, no obstante, no ha querido aventurarse sobre la aceptación que puede tener entre el empleado público, ya que es una opción voluntaria, pero sí espera que la administración no sea "restrictiva" en su aplicación.



Benito Román considera que este decreto no solo irá en beneficio del trabajador, sino que supondrá avanzar en la agilización, modernización, eficacia y eficiencia de las administraciones públicas.



Para Román, el teletrabajo, si se hace con los elementos necesarios, "puede ir en línea con esos dos objetivos.



En cuanto a posible utilización "negativa" de esta fórmula, Benito Román ha defendido que el proceder del empleado público "es de auténtico modelo" y aunque se pueden mejorar cosas "la eficiencia y la eficacia de nuestros servicios públicos es gracias fundamentalmente al empleado público".



El presidente de CSIF se ha mostrado "convencidísimo" de que el empleado público hará su tarea como la hace habitualmente, "con la mayor honestidad posible y pensando en darle el mejor servicio a la ciudadanía".