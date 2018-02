La Junta aceptará la modificación urbanística presentada por vecinos de Santa Bárbara en Plasencia

La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta dictará una resolución la próxima semana en la que dará luz verde "a gran parte" de la propuesta de modificación del Plan General Municipal (PGM) de Plasencia impulsada por un grupo de propietarios de viviendas ilegales de la Sierra de Santa Bárbara.

Así lo ha anunciado en Plasencia, en declaraciones a los periodistas, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García.

La propuesta registrada por los propietarios consiste en que, a efectos únicamente de regularización de las viviendas, el PGM otorgue al suelo calificado como protegido paisajístico el mismo tratamiento que al no urbanizable común.

García ha asegurado que desde la Dirección General de Medio Ambiente ya se le advirtió al Ayuntamiento placentino y a los redactores del nuevo PGM que la Sierra de Santa Bárbara "no tiene protección especial".

Cambiar de problemas

"En tiempos se les dijo por escrito que la protección de Santa Bárbara no era esa, pero no lo cambiaron, de manera que ahora no nos encontraríamos con estos problemas; tendríamos otros, pero no estos", ha asegurado la responsable extremeña de Medio Ambiente.

Begoña García ha subrayado que la Junta de Extremadura "no está hablando de legalizaciones sino de regulaciones que, en todo caso, serán competencia del Ayuntamiento de Plasencia" si la propuesta de modificación del PGM es aprobada definitivamente por el Consejo Regional de Urbanismo.

"La Junta no regulariza nada. Aprueba o no una modificación urbanística que, en este caso, se trata del Plan General Municipal", ha insistido la consejera.

Begoña García también ha querido dejar "muy claro" que "esto no significa y nada tiene que ver con los Tribunales de Justicia ni con los expedientes de disciplina urbanística, que son competencia exclusiva del Ayuntamiento".