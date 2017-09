El PSOE tampoco apoya en Extremadura la propuesta de Cs sobre Catalunya

La Asamblea de Extremadura ha rechazado una propuesta de pronunciamiento de Ciudadanos para respaldar al poder ejecutivo y judicial nacional en defensa de la legalidad en Catalunya, la misma que no prosperó hace unos días en el Congreso, ya que en esta ocasión tampoco ha contado con el apoyo de los socialistas.

Todo lo contrario ha ocurrido este mismo jueves en el Parlamento de Andalucía, donde los socialistas han desoído la recomendación del partido a escala nacional, y han votado a favor de la moción centrista.



El PSOE ha ofrecido una enmienda para mostrar el apoyo de la Cámara a todos los alcaldes catalanes que defiende la legalidad constitucional y en favor del diálogo, pero no ha sido aceptada por Cs, lo que ha llevado a los socialistas a votar en contra de la iniciativa.



Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió en el Congreso, en Extremadura no se ha dividido el voto en las filas socialistas, que han votado en bloque "no" a la iniciativa, al igual que Podemos, mientras que el PP lo ha hecho a favor.



La dirección federal socialista había pedido no respaldar iniciativas de esta índole sin su autorización.



La propuesta de pronunciamiento que se ha rechazado, que también se debatía hoy en el Parlamento andaluz, expresaba su respaldo al Gobierno, el Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales "en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña".



De forma particular pretendía que la Cámara extremeña se pusiera del lado del Ejecutivo en todas aquellas medidas que adopte "de manera proporcional" para impedir la celebración del referéndum suspendido por el alto tribunal.



Asimismo, abogaba por apoyar a todos los funcionarios que, con su trabajo, "garantizan" la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos, especialmente la de los catalanes, y que el Gobierno impida la utilización de recursos públicos para promocionar o preparar la consulta.



La iniciativa también recordaba a los ciudadanos catalanes que respetan las leyes y el Estado de derecho.



"Nuestra respuesta ante este golpe insólito a la democracia ha de ser unánime", subrayaba el texto de la iniciativa.



La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha dejado "muy claro" que la propuesta pretendía "unir" en defensa de la legalidad, contra el referéndum secesionista y mostrar un apoyo "sin fisuras" al Gobierno.



"No hay nada que dialogar con los golpistas", ha aseverado Domínguez, que ha considerado que ante esta situación "no se puede estar en medio" y dejar de apoyar la iniciativa por cuestiones tácticas.



El portavoz socialista, Valentín García, ha pedido "con la mayor solemnidad posible" a Cs que retirara la iniciativa y hacer una declaración institucional de la Asamblea.



El PSOE defiende la Constitución, la ley y apoya al Gobierno, según García, por lo que en su opinión el debate se ha traído a la Asamblea por intereses partidistas.