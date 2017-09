Susana Díaz desoye a Pedro Sánchez y se alinea con C's en apoyo al Gobierno de España frente al 1-O

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, gracias a los anunciados votos a favor del PP y, en el último momento, también de los socialistas, la proposición no de ley (PNL) de C's en la que se muestra el respaldo al Gobierno de España "en la defensa de la legalidad" contra el referéndum de Catalunya convocado para el 1 de octubre y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).

Es el desenlace, de momento, tras 10 días de tensión dentro del propio PSOE, dado que su líder en Andalucía, Susana Díaz, compartía desde el principio esta PNL, que su partido tumbó en el Congreso de los Diputados por no incluir una apelación al diálogo. Esto propició que se reavivara el pulso de Susana Díaz con Pedro Sánchez porque C's llevara la misma PNL a todas las autonomías donde tiene representación y Ferraz remitió una carta a sus federaciones pidiéndoles que se abstuvieran de apoyarla sin su supervisión para evitar una imagen de "división".

Se da la circunstancia de que el PSOE pretendía solucionar el dilema en el que se encontraba, entre desobedecer a Ferraz o mantenerse en su posicionamiento respecto al 1-O, con enmiendas, todas ellas aceptadas por C's porque "no desvirtúan el contenido" de su texto. Dos las registró el pasado martes y otras tantas las ha presentado este jueves de viva voz y tras pactarlas con Ferraz, pero estas últimas no han podido ser consideradas porque se ha opuesto un grupo, Podemos, con la excusa de que ellos ya padecieron en otro pleno este tipo de vetos. Esta salida de Podemos ha dejado a los diputados del PSOE fuera de juego.

Tras consultar de nuevo con Ferraz durante la hora que ha pasado entre el debate y la votación, han decidido tirar para adelante y apoyar la PNL pese a que no entraba esa enmienda "clave" sobre el diálogo y por tanto no se cumplían los condicionantes impuestos por Pedro Sánchez. En este caso no ha sido ni por falta de empeño del equipo de Susana Díaz ni por cerrazón de C's, sino porque lo ha abortado Podemos, pero la directriz de Ferraz ha seguido siendo la misma: la PNL no refleja el posicionamiento del partido si se le quita ese contenido.

Y es que las enmiendas de este jueves eran las determinantes. Una proponía que se cambiara el punto primero para mostrar el respaldo "a todas las instituciones del Estado en la defensa de la legalidad democrática en Catalunya", en lugar de a "Gobierno de España, TC, ministerio fiscal y resto de representantes del poder judicial y autoridades públicas en la defensa de la legalidad democrática" como rezaba el original. Se trata de un matiz que, como ya publicó eldiario.es/andalucia, era clave para algunos socialistas que querían evitar que pareciera que estaban tan del lado de Mariano Rajoy en este asunto.

La segunda enmienda pretendía introducir una apuesta por "el entendimiento institucional [...] una vez garantizado el respeto a la ley y al ordenamiento constitucional". Ese "entendimiento institucional" venía a ser el "diálogo" que el PSOE intentó sin éxito que C's le aceptara como enmienda en el Congreso de los Diputados y que para Pedro Sánchez era una exigencia sí o sí como transmitió a Susana Díaz y a las federaciones que le plantearon qué hacer con esta PNL de C's.

En el caso del Parlamento de Andalucía, estas dos enmiendas in voce tenían el beneplático de C's, igual que las dos más inocuas que los socialistas registraron el pasado martes para incluir una muestra de respaldo, por un lado, a los alcaldes que se han levantado contra el referéndum, y por otro, a los andaluces que residen en Catalunya y están viviendo en conflicto en primera línea.

Pero la maniobra de Podemos ha dejado fuera lo esencial para los socialistas, como culminación inesperada para un debate agrio, en el que el PSOE, PP y C's , que se han presentado como "los grupos constitucionalistas", han coincidido en señalar que "de lo que se trata es de decir si se está por cumplir la ley o no". Todo ello con permanentes acusaciones a los diputados de Podemos e IU, que se han posicionado en contra de la PNL desde el principio, y de los que han dicho que se "se han puesto fuera de la ley".

Fuera del hemiciclo, Juan Moreno Yagüe (Podemos) ha explicado que se han opuesto a la tramitación de las enmiendas in voce "en cumplimiento del reglamento" y no "por venganza", dado que no las tenían en su poder y no podían pronunciarse sobre lo que no conocían. "No sabíamos de qué estaban hablando", ha clamado el jurista, quien ha reconocido que en Podemos "sentó mal" cuando les pasó a ellos, pero lo aceptaron, por lo que no entiende "de qué se sorprenden los que dicen que quieren cumplir la ley".

Por su parte, Juan Marín ha criticado "esta triquiñuela impropia de un partido que se dice demócrata", y ha arremetido contra los líderes de Podemos, Teresa Rodríguez, a quien ha reprochado su "gesto llamándonos locos" [la diputada se puso el índice en la sien durante el debate] e IU, Antonio Maíllo, "quien decepciona cada vez más".

Mario Jiménez (PSOE) también se ha lamentado de Podemos. "No era fácil. Habíamos logrado la cuadratura del círculo, pero Podemos ha impedido que se vote", ha recriminado. Tras remarcar que "Podemos es un mal compañero de viaje", ha destacado que por lo menos en Andalucía el PSOE había conseguido "incorporar" lo que no lograron en el Congreso de los Diputados.

Susana Díaz: "Nunca he sido equidistante en este tema"

Cabe recordar que por la mañana se había pronunciado sobre el tema la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien reiteraba que está, "primero, en la defensa del Estado de Derecho, la ley la Constitución Española" y, luego, "en la solución, cuando se restablezca el orden constitucional". Para continuar: "Mi posición jamás ha sido equidistante en este tema [...] donde sobra el tacticismo".

Nuevamente pedía "altura de miras", en un mensaje que parecía destinado a un Pedro Sánchez con el todavía mantiene su pulso como antes de las primarias del PSOE donde él la derrotó, para redundar en que "el primer reto de todos los demócratas es que se restablezca la ley [...] y luego articular el diálogo".

Pretendía la presidenta, quien se expresaba de esta manera a preguntas del portavoz de su grupo, Mario Jiménez, en la sesión de control, allanar el camino para los socialistas de cara al posterior debate de la PNL de la polémica.