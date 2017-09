Ferraz prohíbe al PSOE de Andalucía respaldar la propuesta de C's sobre Catalunya

Después de tragarse una ruptura de la disciplina de voto en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez no está dispuesto a que toda una federación del partido, en este caso la más numerosa, rompa con el posicionamiento de Ferraz en el referéndum de Catalunya: el PSOE de Andalucía no debe respaldar la proposición no de ley (PNL) de C's en el pleno de esta semana sin su supervisión del texto.

Esta orden, que ha sido remitida a las demás federaciones y también a las provincias, le ha llegado a los socialistas de San Vicente en una carta este lunes, día en que el número 2 de Susana Díaz, Juan Cornejo, informaba de que todavía no tenían un posicionamiento definido sobre esta PNL con la que C's persigue "la defensa del Estado de Derecho", pero estaban inclinándose hacia el sí.

De hecho, se sabe desde la pasada semana que el grupo del PSOE en el Parlamento de Andalucía está dispuesto a respaldar la PNL de C's, que también sumaría el voto a favor del PP, que lo ha garantizado, y en contra de Podemos e IU. Sólo estaban negociando enmiendas con Ciudadanos para matizar el texto, en el que básicamente se muestra el respaldo al Gobierno de la Nación, el Tribunal Constitucional y demás autoridades en la defensa del Estado de Derecho frente al desafío de Catalunya y su referéndum del 1 de octubre declarado ilegal.

Si los socialistas votan a favor, sale adelante. Si se abstienen, también. Pero si votan en contra, no, que es lo que pasó con el texto en el Congreso de los Diputados, donde cuatro socialistas -tres de ellos andaluces- rompieron la disciplina de voto y optaron por la abstención. Por eso es tan determinante lo que haga el PSOE de Andalucía dado que es el primer escenario en el que C's ha planteado, acorralando a sus socios de investidura, la PNL que fracasó en el Congreso de los Diputados.

En el escrito que Ferraz ha remitido a las distintas direcciones provinciales y regionales pide que se abstengan de presentar desde los grupos del PSOE este tipo de iniciativas (ya sean declaraciones institucionales, PNL o mociones) en las distintas administraciones locales, provinciales y autonómicas.

Firmado por los secretarios de Organización, Relaciones Institucionales y Política Municipal, José Luis Ábalos, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Susana Sumelzo, respectivamente, el escrito solicita que se "abstengan" de respaldar iniciativas de este tipo presentadas por otras fuerzas "sin previa autorización" de la dirección federal. Sólo deja abierta una posibilidad y es que, en caso de duda, remitan el texto a la ejecutiva para "valorarlo conjuntamente".

Desde que trascendió la jugada de C's con esta PNL registrada en el Parlamento de Andalucía, así como que los socialistas estaban dispuestos a votar a favor desmarcándose de Ferraz, los propios sanchistas en el sur habían alertado de este pulso y habían advertido del "peligro" que supone para la imagen del partido si no muestra unidad cuando el país se está enfrentando a su peor crisis territorial.