La Junta tratará de mejorar con Air Nostrum los horarios vuelos desde Badajoz

La Junta de Extremadura tratará de mejorar con Air Nostrum los horarios de los vuelos que operan con el aeropuerto de Badajoz.

Así lo ha anunciado el presidente, Guillermo Fernández Vara, que se ha destacado que Extremadura tiene por delante un reto crucial que son las comunicaciones. Así ha adelantado que en las próximas semanas se reunirán con los representantes de Air Nostrum para valorar el año y ver "si hay posibilidad de mejorar determinadas cuestiones".

Apunta que "globalmente la respuesta que ha dado la ciudadanía ha sido positiva", ya que se ha incrementado de "manera significativa" el número de viajeros en el aeródromo pacense, y ha reconocido que "hay cosas que mejorar en temas de horarios", una cuestión que abordarán ahora con la compañía, informa Efe.

Visita del ministro De la Serna

Por otro lado Vara se ha referido también a la visita que realizará a primeros de años a Extremadura el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna. Se le han ofrecido para ello una serie fechas en mes de enero y primeros quince días de febrero, y se está a la espera de que se decida por su parte el día.

Tenía cerrada para el próximo 23 de enero una reunión con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pero que ésta tendrá que cambiarse a otra fecha pues ese día y al siguiente se celebra en la Asamblea de Extremadura el debate de presupuestos.

De cara a la cita, espera que se aclaren tanto los tiempos de la inversión del AVE a Extremadura "como de desplazamiento, para que no haya ninguna duda y se sea transparente". El presidente de la Junta ha indicado que "los tiempos de las falsas verdades se han acabado", por lo que no cabe decir "algo que no se vaya a cumplir".