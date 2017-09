'Milana Bonita' dice que irá a manifestación por tren si no hay políticos en la cabecera

La plataforma ciudadana "Milana Bonita" ha anunciado que participará en la concentración convocada por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril el 18 de noviembre en la Plaza de España de Madrid si la ciudadanía extremeña ocupa la cabecera de la misma "y los políticos van detrás".



A través de su perfil en una red social, ha explicado que el Ejecutivo extremeño se ha puesto en contacto con el colectivo para darles la enhorabuena por la protesta teatralizada que realizaron el pasado día 8 en la estación de tren de Atocha, en Madrid.



Ha criticado que durante la presentación de la convocatoria realizada por el Pacto por el Ferrocarril para el próximo 18 de noviembre "nadie dijo nada de lo de Atocha". "Lo han hecho los medios de comunicación, el periodista Fernando Ónega, en una carta que se ha hecho viral. Mientras, en las redes, más de 20.000 firmaban nuestra petición y ahora nadie ha tenido la decencia de mencionar a los 60 extremeños que se pagaron su billete a Madrid el 8 de septiembre para gritar en Atocha y hacerse oír como nunca antes se había hecho".



Los miembros de Milana Bonita han hecho hincapié en que no necesitan que los políticos les reconozcan nada. "Nosotros somos transparentes, no somos estrategas. No buscamos las fórmulas para que los extremeños nos sigan y no queremos que los extremeños vayan en una manifestación detrás de unas siglas que no han luchado por lo que nos correspondía. No se lo merecen, porque no reconocerán nunca que Extremadura ha despertado porque los extremeños lo han hecho posible", ha concluido.