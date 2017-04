La comunidad registra más casos graves y fallecidos por gripe que otros años

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, explica que Extremadura está por encima en el número de casos graves y de fallecidos con gripe respecto a otros años. No obstante aclara que la enfermedad infecciosa siempre funciona de esta forma, "da un par de años buenos y luego da un pico".



La mayoría de los casos graves eran personas no vacunadas y con criterios de riesgo, de ahí que "el fomento de la vacunación de la gripe, cuando se inicia la campaña de vacunación, es muy importante".



Cada vez que se elabora la vacuna, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se hace de una forma orientativa pues "todavía no hay gripe cuando se fabrica la vacuna" y, por tanto, previendo que los virus que va a ver ese año son los que lleva la vacuna.



"Es verdad que la vacuna sirve para eliminar todos esos casos graves, pero es verdad también que es una cuestión orientativa". El consejero ha hecho un llamamiento a la vacunación de todas las personas que presentan factores de riesgo, "precisamente para evitar estos casos graves".