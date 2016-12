“Las escuelas taller de Extremadura están llenas de licenciados, y eso no es garantía juvenil”

El acuerdo entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las comunidades autónomas permitirá a Extremadura gestionar de menara directa el sistema de garantía juvenil. Como primera medida, pasarán a estar inscritos de manera instantánea 30.000 jóvenes menores de 30, frente a los 14.000 que había hasta ahora.

El Consejo de la Juventud de Extremadura destaca que se trata de un paso muy importante, pero insuficiente. Señala que de nada sirve aumentar el número de personas inscritas si no se les puede dar respuesta. Hasta ahora quienes han recibido la atención de la Garantía Juvenil de manera real "es anecdótico, por no decir casi nulo", critica.

Beneficiarios

Para esta institución el problema sigue estando en la falta de apuesta política. Denuncia que hoy es un "misterio" conocer el número total de jóvenes menores de 30 que se han beneficiado.

También apunta que para hacer el recuento total es importante que se reste el número de personas a las que se les ha ofrecido formación que no encaja en Garantía Juvenil, “como por ejemplo impartir cursos de conductor de autobús a personas con varios títulos universitarios”. “Las escuelas taller tienen muchos licenciados y diplomados. Eso es una pérdida de dinero y de tiempo de esas personas. Estas ofertas no encajan en las normas europeas sobre Garantía Juvenil”.

Acuerdo en la Asamblea de Extremadura

La mayoría política de la Asamblea de Extremadura firmó un compromiso con el Consejo de la Juventud de aprobar una Ley que reconociera la Garantía Juvenil como un derecho real (subjetivo).

Lo firmaron en 2015... “y empezaremos 2017 sin que se haya hecho apenas nada en esa dirección. La solución está en más compromiso político, que se crean que pueden hacerlo y que no pierdan el tiempo y el dinero en otras cosas”.

Una vez que se pase de los 14.000 a los 30.000 inscritos en Extremadura, incide en que quizás, en vez de aumentar las personas en los servicios públicos de empleo de Extremadura, “lo que hay que hacer es convencerse desde el propio servicio público de empleo de que la Garantía Juvenil es posible, si se hace por partes”.

“Extremadura no tiene capacidad de dar respuesta a 30.000 personas jóvenes en 4 meses: hay que priorizar colectivos. Y la Junta no sabe o no dice por dónde cree que hay que empezar. No se está garantizando nada a nadie, sino cambiando el nombre a las medidas de siempre. Y eso no es garantía juvenil”.

Inversión

En cuanto a la inversión que se destina al sistema, incide en que Naciones Unidas (vía Organización Internacional del Trabajo) dice que los países de la Unión Europea deben invertir 21.000 millones de euros al año para aplicar de verdad la Garantía Juvenil.

Esa inversión permitiría (según la Comisión Europea) recuperar 160.000 millones al año. La Unión Europea dedica solamente a Garantía Juvenil 6.000 millones en seis años (1.000 al año de los 21.000 necesarios). “España complementa su parte (1.887 millones para seis años) hasta algo más de 2.000 millones. Mientras que Extremadura recibe menos de 90 millones y la Junta aprovecha para no invertir nada más que lo que recibe de Europa más el 20% imprescindible. ¿Cómo esperan que funcione así?”.

“Un sistema que no funcionó”

España invertía algo más de 2.000 millones, de los cuales 1.887 millones salían de fondos europeos. El reparto entre CCAA se hizo con varias fórmulas en función del número de jóvenes en paro y de jóvenes que no pueden ni estudiar ni trabajar.

Apunta que Extremadura le correspondían unos 85 millones de euros. La mitad la gestiona la Junta de Extremadura y la otra mitad se la guarda el Gobierno de España para invertirlo en Extremadura. "El antiguo fichero del Ministerio era parte de la justificación de que se quedaran con la mitad de la inversión: si ahora no va a ser necesario ese fichero (que por cierto, no ha tenido la utilidad deseada), el Gobierno de España debería entregar una parte de esa cantidad a la Junta de Extremadura. Y no, no son solo 35 millones".

Es posible que esa cifra sea sin la cofinanciación de fondos propios, "pero es que es inaceptable que la Junta diga que solo invierte el dinero que la UE le dé... la propia Comisión Europea decía que la aportación de la UE no debía ser más que una pequeña parte de la inversión total".

“¿Dónde están los otros 42 millones que gestionaba el Gobierno de España? ¿Los está reclamando la Junta? ¿Dónde está la cofinanciación mínima del 20%? ¿De verdad solo piensan poner el 20% del dinero que aporte la UE? Las cifras exactas de la cantidad de dinero que se ha invertido debe facilitarlas el SEXPE, pero de todos modos, la inversión es cada vez menor”.