Un 65% de los trabajadores extremeños reconoce usar Whatsapp en horario laboral

Un 65% de los trabajadores extremeños ha empleado alguna vez la aplicación de teléfono móvil Whatsapp en horario laboral, un porcentaje que coincide con la media española, según un sondeo de la consultoría de recursos humanos Adecco.



Esta encuesta ha sido realizado a más a más de 2.400 personas en activo de toda España, 200 de ellos en Extremadura. Un 46% de los trabajadores extremeños reconoce que el uso que le ha dado a la aplicación ha sido con fines personales, mientras que un 19% especifica que solo lo ha utilizado con fines profesionales en horario laboral. El restante 35% dice no haber consultado Whatsapp nunca mientras está en el trabajo.



Esto difiere ligeramente del total español, donde un 43% lo usa con fines personales y un 34% dice no usar nunca esta aplicación en horario laboral.

Fines profesionales



Dentro de los fines profesionales que los extremeños dan al Whatsapp, esta herramienta se emplea para contactar con clientes, proveedores o personas de otras empresas (54%), para comunicar ausencias de trabajo por enfermedad (27%) o comunicar retrasos en la llegada al trabajo al responsable del trabajador (22%).



Y sobre el tiempo que los trabajadores emplean en ver el Whatsapp durante su jornada laboral, un 61% de los extremeños dice consultarlo unos pocos minutos a lo largo del día (frente al 59% nacional), un 24% gasta entre 15 y 30 minutos al día, un 9% emplea entre 30 minutos y una hora y un 1%, entre 1 y 2 horas.



Finalmente, un 4% confiesa dedicar más de dos horas de su jornada laboral a consultar Whatsapp.



Por otra parte, sólo un 18 por ciento de los extremeños reconoce haber usado esta aplicación para buscar empleo, un uso algo menos frecuente que el reconocido en todo el país, donde un 19 por ciento afirma haberlo utilizado con fines profesionales.



Sin embargo, según los consultados en la región, 7 de cada 10 extremeños piensan que Whatsapp es una buena herramienta para buscar empleo y/o contactar con empresas y posibles empleadores.



Entre los que sí han utilizado la aplicación, un 55% reconoce haberlo hecho para presentarse a una empresa y poder ofrecerle sus datos de contacto de cara a próximos procesos de selección, un 48% además lo ha hecho para ampliar la información sobre una oferta de trabajo y un 12% lo ha utilizado para cambiar la hora de una entrevista de trabajo ya concertada con anterioridad.



Otras opciones valoradas por los encuestados extremeños han sido cancelar una entrevista de trabajo (10%), cerrar posibles encuentros con clientes (1%) o intercambiar información con partners (1%).

Ofertas de empleo

Preguntados sobre si alguna vez alguna empresa o particular les ha contactado vía Whatsapp para ofrecerles un empleo, 1 de cada 5 trabajadores extremeños confiesa que sí, mientras que un 82% de los consultados afirma que nunca se ha dado ese caso. Este es un porcentaje igual al nivel nacional.



Si se diera la situación contraria y el encuestado consiguiese el teléfono de un responsable de Recursos Humanos de una empresa en la que quiere trabajar, un 45% de los extremeños le enviaría un Whatsapp para presentarse pues cree que es una buena oportunidad para darse a conocer (frente al 44% nacional).



Un 30% se lo pensaría antes de dar el paso, pues no es una vía habitual de contactar y un 25% no enviaría un Whatsapp a ese responsable bajo ningún concepto.



Además, mirando hacia el futuro, esta herramienta será utilizada en la búsqueda de empleo de manera habitual, según piensa el 80% de los encuestados por Adecco y su Fundación en Extremadura.