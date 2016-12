Trabajar para convertir Mérida en referente turístico nacional

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por trabajar de manera conjunta para que Mérida se convierta en un referente turístico nacional, un cometido en el que el Consorcio de la Ciudad Monumental es una "pata fundamental".



Se ha expresado así durante la inauguración este jueves pasado de la exposición "Momentos y Monumentos" en la Sala Decumanus, organizada por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en el marco de los actos conmemorativos del XX Aniversario del Consorcio de la Ciudad Monumental, que se celebra entre abril de 2016 y marzo de 2017.



Previamente, el presidente ha visitado las instalaciones de la nueva sede de las oficinas del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, localizadas en el antiguo convento de Santa Clara, en la calle Santa Julia, a pocos metros de la Plaza de España.



El jefe del Ejecutivo regional ha destacado la importancia que el Consorcio tiene para Mérida y para Extremadura. "Los políticos pasamos y las instituciones permanecen, por eso hay que cuidar tanto la buena gestión", ha manifestado Fernández Vara.



Ha apuntado que los grandes proyectos son aquellos capaces de implicar a la ciudadanía y ha manifestado que la labor del consorcio no sería la misma si los vecinos de Mérida no hubiesen tomado conciencia de la importancia que tiene para su desarrollo y su futuro la conservación de su pasado.



La conservación no se realiza solo para que la ciudad esté bonita, sino que se desarrolla para que forme parte del presente y del futuro y para que, entre otros aspectos, genere nuevos nichos de empleo, ha recalcado Vara.

Patrimonio y comunicaciones



Ha subrayado la gran industria turística que está surgiendo alrededor de lo que tiene que ver con el patrimonio y ha indicado la importancia que tiene el contar con una buena red de comunicaciones, según informa el Ejecutivo extremeño en una nota.



Además, ha agradecido el trabajo de los profesionales que forman parte del consorcio y ha insistido en que esta institución es una 'pata' fundamental para convertir a Mérida en un referente turístico nacional.



La exposición inaugurada, "Momentos y Monumentos", repasa los veinte años de historia del Consorcio, sus gentes y sus métodos de trabajo, así como de dos décadas de dedicación al patrimonio histórico y arqueológico de Mérida.



En el acto también han participado la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas; el director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio cultural, Francisco Pérez Urbán; el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Javier Jiménez Ávila; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.



Se trata de una de las principales actividades del programa conmemorativo de este vigésimo aniversario, junto al proyecto "20 años, 20 monumentos", que ha ofrecido durante este año visitas guiadas a espacios normalmente menos accesibles para el público; y el congreso internacional que se celebrará el próximo marzo.



El Consorcio de la Ciudad Monumental Histórica Artística y Arqueológica de Mérida se creó en 1996, sucesor del antiguo Patronato.



Su puesta en marcha estuvo vinculada a la entonces reciente inclusión de Mérida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO o el interés de la Junta de Extremadura por impulsar la gestión arqueológica del yacimiento emeritense.



El organismo nació a partir del acuerdo entre las principales instituciones con competencias en materia de gestión del patrimonio histórico, como son el Gobierno extremeño, el Ayuntamiento emeritense, el Ministerio de Cultura y la Diputación de Badajoz. Posteriormente, se unieron la Asamblea y la Diputación de Cáceres.

Nueva sede

Las instalaciones de la nueva sede de las oficinas del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, el antiguo convento de Santa Clara, es un edificio histórico, conocido y reconocible en el paisaje del centro urbano de Mérida y que está constituido por un convento del siglo XVII unido a una iglesia de granito en el que el Consorcio comparte esta nueva sede con el Consorcio-Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.



Con este traslado se pretende cumplimentar dos objetivos básicos: por un lado, ampliar el espacio disponible para los trabajadores del Consorcio y, por otro, renovar la imagen del Consorcio y reivindicar su importancia social e institucional en la ciudad de Mérida.