Feijóo admite que no puede confirmar una trama organizada de incendiarios

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido en declaraciones al programa El Objetivo, de La Sexta, que no puede confirmar que la oleada de incendios que desde hace dos días arrasa Galicia, y que se ha recrudecido en las últimas horas, se deba a una trama organizada de incendiarios, aunque sí ha dado por seguro que se trata de incenidos intencionados: "Los incendios de madrugada son provocados, sobre todo cuando empiezan simultánemanete en cuatro o cinco focos. Hemos tenido esta semana conatos de incendio en todos los parques naturales de Galicia. El conjunto de todos estos incendios y estos focos, es evidente -y aquí en Galicia lo sabemos- que la mayoría son intencionados. Sobre la intencionalidad de los incendios no tenemos duda. Lo que no sabemos es si es una trama o si están coordinados", ha dicho el presidente gallego.

Feijóo no ha hecho distinción entre los conceptos de incendio provocado (cualquiera originado por la mano del hombre, de manera involuntaria, por descuidos, negligencias o de manera accidental) e incendios intencionados, aquellos originados de manera consciente, voluntaria y con una finalidad concreta por incendiarios.

El presidente gallego ha querido rechazar las críticas recibidas por el hecho de que hace sólo unos días dijera que el despido de 436 brigadistas no afectaría a la lucha contra el fuego: "Nunca ha habido los medios que hay ahora en Galicia en un mes de octubre. Nunca hemos tenido un operativo como el que tenemos ahora, con tantos medios como los que tenemos ahora. Si ha habido casos en los que se extinguía el contrato de los agentes forestales, se lo hemos prorrogado, pero por mucho dispositivo que tengamos es que con este viento no se pueden apagar los fuegos. Se propaga por las copas de los árboles y donde no había un incendio se forma uno a mil o mil quinientos metros".

Preguntado sobre si fue un error el despido de esos brigadistas, Feijóo ha dado a entender que no disponía de la información suficiente: "Mañana le podré contestar sobre qué es lo que no se ha ampliado. Le puedo decir que hemos ampliado todo lo que se podía ampliar. Las brigadas no dependen solo de la Xunta. También dependen de los ayuntamientos. Hemos intentado contratar y no dejar extinguir los contratos siempre que jurídicamente sea posible sin entrar en una situación de alegalidad. Si en los próximos días se puede hacer alguna reflexión más, la haremos. Por supuesto que la haremos".

Sin detenidos de momento

Feijóo no ha podido confirmar las informaciones que apuntaban a la detención de dos personas: "Han llegado vídeos el centro de coordinación donde se ve a gente prendiendo fuego. Tenemos que confirmar esos vídeos. No tengo confirmación de la Delegación del Gobierno de que haya habido dos detenciones, pero sí es verdad que había indicios de alguna actuación de la Guardia Civil".

Situación crítica

El presidente de la Xunta de Galicia no ha quitado ni un ápice de dramatismo a la situación: "Estamos en una situación francamente crítica. Esa es la verdad. Hemos perdido ya a dos personas y eso no tiene solución. Es algo muy duro. Estamos luchando no ya contra los fuegos, estamos luchando contra el viento, contra la temperatura alta, contra la sequía y contra la intencionalidad. Somos conscientes de las dificultades que tenemos".

Feijóo asegura que, pese al pronóstico meteorológico que avanza lluvias para la noche del domingo al lunes, "no se puede contar con ello". "No podemos confirmar que la lluvia vaya a llegar o no. Sabemos la situación crítica que estamos viviendo. Tenemos que pasar este momento crítico del viento. Y yo espero y deseo que según vaya amaneciendo volvamos a controlar la situación, pero tal y como están las cosas es muy difícil".

Feijóo ha contabilizado en 15 el número de incendios de nivel 2 (los que pueden afectar a personas o a inmuebles). "Son los que más nos preocupan", ha dicho el presidente gallego, quien ha admitido que hay más incendios "en los montes y en zonas alejadas".

"Pedimos a la gente que se ponga a salvo"

Feijóo ha hecho una llamada a la prudencia y, también, ha dado unas indicaciones vagas para la población: "En estos momentos es de noche y por lo tanto los medios aéreos no pueden actuar. Pedimos a la gente que se ponga a salvo, en lugares seguros. Están todos los sistemas operativos actuando. Los bomberos locales, comarcales, la policía local, nacional y la Unidad Militar de Emergencias".