La Xunta se enreda al aclarar si ha creado un comité para fiscalizar los presupuestos de Rajoy

El pasado 6 de abril el presidente de la Xunta dio cuenta tras la reunión semanal de su Gobierno de un asunto que después no figuró en la referencia pública de asuntos tratados. El Consello, dijo, acababa de crear un "comité de seguimiento de la ejecución presupuestaria real" de los Presupuestos Generales del Estado para Galicia. Este órgano, "presidido" por él mismo, iba a fiscalizar si las inversiones previstas por los diferentes ministerios en territorio gallego durante 2017, especialmente el de Fomento, se ejecutaban según lo previsto. A pesar de anunciar que esta comisión se iba a reunir cada tres meses, el pasado julio no hubo noticia pública alguna de su labor de control y tampoco este mes de octubre, cuando desde la propia Xunta fue confirmado a este diario que el comité no había llegado a crearse por razones de "operatividad". Este jueves el propio Feijóo ha contradicho a su gabinete para afirmar que la comisión existe y funciona con "normalidad".

Según la explicación ofrecida a Praza.gal por un portavoz oficial del Gobierno gallego tras transitar la pregunta por varios departamentos, el Ejecutivo no había prescindido del "seguimiento" anunciado del cumplimiento de las inversiones estatales, sino que había decidido hacerlo de manera "continua" en las sucesivas reuniones del Consello da Xunta y no con los formalismos de composición y periodicidad anunciados de manera pública por Feijóo. Allí, concretó la misma fuente oficial, "cada conselleiro", y muy especialmente la de Infraestructuras, Ethel Vázquez, suele ofrecer un "reporte" periódico al respecto. Según esta misma información no existiría como tal la comisión anunciada por el presidente, en la que se sentarían además el vicepresidente, Alfonso Rueda, el titular de Hacienda, Valeriano Martínez, la mencionada responsable de Infraestructuras y la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato.

Pero la versión oficial del Ejecutivo autonómico ha sido rectificada en público por su máximo responsable. "La comisión funciona con absoluta normalidad", replicó este jueves Feijóo a preguntas de este diario. "La Consellería de Infraestructuras, básicamente, nos informa a las personas que formamos parte de esa comisión del grado de ejecución" de las obras comprometidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en Galicia. Frente a la versión oficial previa el presidente incluso detalla algunos de los trabajos de ese organismo: "lo primero que hizo fue monitorizar todos y cada uno de los 14 tramos" del AVE que tenían sus obras "paradas". Además, agrega, "nos fue informando de cuándo se desbloqueaba cada uno de ellos".

"Monitorizamos todo esto -profundiza Feijóo- porque cuando anunciamos esa comisión teníamos 14 tramos parados" y "si no monitorizamos cómo se va levantando el parón, hoy podríamos tener tramos parados". Así las cosas, el comité que según fue confirmado desde el propio Gobierno no existía, es considerado por el jefe del Ejecutivo como "útil", ya que "entre otras cosas", al ser creada "el Gobierno central supo que nos tenía que dar información de cuándo solucionaba cada uno de los tramos" del AVE a la Meseta que no estaban en ejecución. "Cuando termine el año", señala, "daremos el grado de ejecución" de los trabajos.

El enredo interno en el seno del Gobierno gallego se produce en torno a un órgano que el presidente había anunciado en plena controversia por la caída de un 32% de las inversiones reales previstas para Galicia en los Presupuestos Generales del Estado, 924 millones de euros que suponían el montante más bajo desde el año 2004. En aquella intervención del pasado abril Feijóo había avanzado, además, que este "comité de seguimiento" no iba a ceñir su labor a las cuentas estatales de 2017, sino que también tenía la intención de realizar la misma fiscalización con los Presupuestos de Rajoy en los años siguientes.