El lado femenino de la tecnología: este artista retrata a sus mujeres influyentes

La escasa representación de las mujeres en el sector tecnológico (como en otros muchos) sigue siendo una triste realidad a estas alturas del siglo XXI. Por ejemplo, en torno a un tercio de los empleados de Uber son mujeres, aunque el porcentaje se reduce hasta el 15 % cuando nos acercamos a puestos técnicos o de liderazgo. Una tendencia que también se observa en gigantes como Facebook, Google, Microsoft o Twitter, por citar algunos.

Ante este panorama, el fotógrafo irlandés Kevin Abosch se ha unido a la lucha a favor de la igualdad mostrando al mundo el lado más femenino de la tecnología. Su proyecto ‘Tech:Women’ no es ni más ni menos que "una serie de retratos fotográficos de mujeres inspiradoras que trabajan en tecnología", explica a HojaDeRouter.com este artista visual que planea viajar a España a comienzos del próximo año para seguir ampliando su catálogo de rostros femeninos.

Su preocupación surgió de una conversación entre amigos. Un día estaba con el informático James Whelton, cofundador de la plataforma de código abierto CoderDojo, analizando los datos de los niños que se apuntan al proyecto, cuando les llamó la atención un dato curioso.

"Nos dimos cuenta de que las clases eran 50/50 niños y niñas hasta alrededor de los 11 o 12 años; a partir de esa edad el número de chicas comenzaba a caer", relata. Abosch no entendía qué estaba ocurriendo, pero sí tuvo claro que algo debía hacer para cambiar la tendencia y despertar en las mujeres más jóvenes el interés por la tecnología.

Así que cogió su cámara y comenzó una aventura con tintes reivindicativos. Recorrió 30 ciudades de 25 países diferentes para retratar a aquellas mujeres que no se rindieron a pesar de las adversidades y que hoy tienen puestos de liderazgo y brillantes carreras en este difícil sector.

"El problema de la desigualdad de género en las compañías tecnológicas es inexcusable. Y no solo quería honrar a estas mujeres, sino que lo más importante es inspirar a niñas y mujeres jóvenes a darse cuenta de que una carrera en STEM [siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas] es algo a lo que pueden aspirar si así lo desean", explica.

Ahora gran parte de esos retratos se exponen en el Centro Empresarial Nasdaq del tecnológico distrito de SoMa, en San Francisco y para finales de año se trasladarán a la Universidad de California en Berkeley. Aunque no será su última parada. Su equipo planea llevar la muestra al resto de continentes.

De los rostros más conocidos a los menos

Abosch cuenta con una amplia red de contactos en Silicon Valley, así que, como él mismo cuenta, solo tuvo que tirar de agenda. “Tengo muchos amigos en el sector tecnológico aunque, por supuesto, también utilicé recomendaciones”, apunta.

Así surgieron figuras tan influyentes como la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, la vicepresidenta de Retail de Apple, Angela Ahrendts, la presidenta de la Fundación Mozilla, Mitchell Baker, la fundadora y CEO de Eventbrite, Julia Hartz, o la bióloga y cofundadora de la compañía de diagnóstico genético 23andMe Anne Wojcicki, entre otras.

No obstante, cuando los presentó, ninguno de sus retratos estaba acompañado de su nombre. Se trata de un juego más de Abosch con el que, además de poner a prueba la pericia del público para reconocerlas, pretende reivindicar el hecho de que, con puestos relevantes o no, son mujeres a las que les apasiona la tecnología.

"Es emocionante ser parte de este esfuerzo con el que esperamos inspirar a otras mujeres a que se involucren de lleno en nuestra industria y traer más igualdad de género a la tecnología", declaró Sheryl Sandberg el día de la inauguración en San Francisco.

También Mitchell Baker se mostraba satisfecha con el proyecto. "El trabajo de Kevin para documentar a un grupo de mujeres con liderazgo en tecnología ayuda a mostrar los progresos que se han hecho y los cambios que aun están pendientes", afirmó a través de un comunicado.

La intención de Abosch no era solo fotografiar los rostros más famosos. "Entre los cientos de retratos están las estrellas obvias como Sheryl Sandberg, Angela Ahrendts o Mitchell Baker, pero muchas de las caras son también las heroínas menos conocidas que, sentadas en un laboratorio, diseñan chips para ordenadores", reivindica el fotógrafo.

Incluso ha querido contar con mujeres que han librado su batalla personal en favor de la integración femenina. Es el caso de la ingeniera de software Tracy Chou, quien se unió a Pinterest en 2011 cuando solo era un equipo de ocho personas. En 2015, ella misma adquirió el compromiso de contratar a más mujeres, fijarse en su trabajo y conocer los obstáculos a los que todas ellas se enfrentan.

El año pasado dejó Pinterest y desde entonces se ha implicado más si cabe en reducir la brecha de género en la industria tecnológica a través de la organización sin ánimo de lucro Project Include.

El artista irlandés no ha sido el único que se ha fijado en su historia en pro de la diversidad. Chou también participó en el proyecto ‘Techies’ de la fotógrafa estadounidense Helena Price, que también buscaba retratar los sectores más infrarrepresentados de Silicon Valley.

Aunque no serán las únicas. En enero, Abosch planea ampliar la lista de mujeres con nombres españoles. Madrid y Barcelona estarán entre las ciudades que visitará, aunque todavía no ha cerrado ningún acuerdo de trabajo en nuestro país.

El peculiar perfil del artista

Kevin Abosch atribuye su éxito con la fotografía a la pasión, algunas de sus habilidades naturales y, sin duda, varios momentos clave en su carrera. Frente a su objetivo han pasado celebridades como el actor Johnny Depp, el director Steven Spielberg, la artista Yoko Ono o el magnate Elon Musk, entre otros. Aunque no siempre tuvo tanto éxito.

Este exbiólogo se topó con la fotografía profesional casi de casualidad. En los 90 trabajaba en la compañía discográfica CBS Records y allí necesitaban a alguien que fotografiara a una de las bandas durante un concierto. Aunque Abosch se ofreció de inmediato, cuando la empresa le pidió que le mostrara sus anteriores proyectos se dio cuenta de que poco tenía que enseñar. Solo llevaba encima algunas de sus fotos favoritas. Las mostró y le dieron el trabajo.

A partir de entonces el teléfono no dejó de sonar y su caché de subir. También creador de arte conceptual, el año pasado vendió una fotografía de una patata por un millón de euros.

This photo of a potato just sold for $1.8 million (Credit: Kevin Abosch/CNN) https://t.co/sLGphG76ws pic.twitter.com/qTSDn9Xlij