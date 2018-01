Bannon niega las críticas al hijo de Trump y apunta a información "errónea" en el polémico libro sobre el presidente

El exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon ha negado este domingo sus supuestas críticas al hijo mayor del presidente Donald Trump y le ha pedido perdón profusamente por no haber respondido antes al incendiario libro Fire and Fury ( Fuego y Furia).

Cuatro días después de que Trump rompiera con él en un durísimo comunicado de la Casa Blanca, Bannon ha enviado a los medios una nota en la que se disculpa por no haber desmentido antes la información "errónea" contenida en el polémico libro de Michael Wolff.

"Lamento que mi retraso en responder a la información errónea sobre Don Jr (el primogénito de Trump) haya desviado la atención de los históricos logros del presidente en su primer año", ha afirmado Bannon, para subrayar que su apoyo al mandatario y su agenda es "inquebrantable".

Trump abrió fuego el miércoles contra su antiguo estratega jefe irritado porque Bannon aparece citado en el libro de Wolff calificando de "traición" y "antipatriota" la decisión de Donald Jr de reunirse en junio de 2016 en la Torre Trump en Nueva York con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya.

"Mis comentarios iban dirigidos a Paul Manafort (que también estuvo en ese encuentro), un veterano profesional de campañas con experiencia y conocimientos sobre cómo operan los rusos. Él debería haber sabido que son falsos, maliciosos y no nuestros amigos. Reitero, esos comentarios no iban dirigidos a Don Jr.", ha explicado Bannon.

Además, el exasesor se prodigó en elogios a Donald Jr., del que dijo que es un "patriota", un "buen hombre" y que "ha sido incesante en la defensa de su padre y de la agenda que ha permitido darle la vuelta al país".

Por el momento Trump, de vuelta en Washington tras un retiro de trabajo en Camp David (Maryland), no ha respondido al comunicado de Bannon, pero cada día de esta semana ha sido durísimo con él.

Empezó diciendo que había "perdido la cabeza", después le apodó "chapucero" y el viernes terminó diciendo que a Bannon le han abandonado casi todos "como a un perro" y que, cuando fue "despedido" de la Casa Blanca, "lloró y suplicó por su puesto".

Bannon no hace referencia alguna a estos insultos en su nota, pero sí enfatiza que su apoyo a Trump y su agenda es "inquebrantable" como ha mostrado "diariamente" en su radio, en Breitbart News (la publicación ultraconservadora que preside) y en discursos dentro y fuera del país.

"Trump era el único candidato que podría haber derrotado al aparato Clinton. Yo soy la única persona hasta la fecha en hacer un esfuerzo global por predicar el mensaje de Trump y el Trumpismo".

Fuentes de la cadena CNN han asegurado que Bannon tenía preparado el mismo miércoles, tras conocerse los extractos del libro con sus críticas a Donald Jr, un comunicado similar, pero que no lo publicó tras ver la reacción furibunda de Trump.

Ese día intentó, sin éxito, contener su ira al asegurar en Radio Breitbart que le considera "un gran hombre" y que "nunca nada se interpondrá" entre ambos.

Hoy, Trump y sus asesores insistieron en su campaña contra Fire and Fury, que describe un equipo del mandatario dudoso de su capacidad para gobernar.

"He tenido que aguantar noticias falsas desde el día que anuncié que competiría por la presidencia. Ahora tengo que aguantar un libro falso, escrito por un autor totalmente desacreditado. Ronald Reagan tuvo el mismo problema y lo manejó muy bien. ¡Yo haré lo mismo!", ha escrito Trump este domingo en su cuenta de Twitter.

