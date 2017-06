La celebración de la Semana del Orgullo en Estambul crea polémica y amenazas

La tradicional marcha con la que iba a terminar este domingo la Semana del Orgullo en Estambul ha sido prohibida este sábado por las autoridades, tras haber suscitado polémicas y amenazas por parte de sectores religiosos y nacionalistas turcos.

Las "muy severas reacciones contra la convocatoria" son uno de los motivos citados por la oficina del gobernador de Estambul para vetar la marcha por la céntrica plaza de Taksim, en referencia aparente a un comunicado de la asociación ultranacionalista e islamista Alperen Ocaklar, este miércoles.

"Aunque el Estado lo permita, nosotros no lo permitiremos. No los dejaremos marchar. Vayan a la zona que vayan, nosotros iremos allí y cerraremos esa calle; no podrán venir", declaró esta semana Kürsat Mican, un dirigente de este grupo.

Representantes de los colectivos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) han anunciado una denuncia contra Mican por "incitación al odio" y han recordado que ya en los últimos dos años se registraron amenazas similares.

"Saldremos a la calle igualmente. Esta amenaza de boicot es quizás lo menos peligroso que afrontamos a diario. Aprovechemos esta semana para reivindicar más derechos y más protección y seguridad", dijo esta semana a Efe Seda, un activista transexual turca.

La Marcha del Orgullo se celebra en Estambul desde 2003 y la participación ha ido creciendo hasta reunir a unas 15.000 personas en la edición de 2014, en un ambiente festivo y pacífico, con un desfile por la calle Istiklal, el corazón comercial de la ciudad, adyacente a Taksim.

Sin embargo, el acto fue prohibido en 2015 por primera vez y acabó en enfrentamientos entre activistas de la comunidad LGTBI y la Policía local.

El año pasado la marcha fue desconvocada tras su prohibición, aunque una semana antes se realizó la habitual manifestación por los derechos de los transexuales, también dispersada por la Policía.

A lo largo de la semana, las agrupaciones LGTBI de Estambul organizaron una decena de charlas sobre problemáticas que afectan a esos colectivos, varias representaciones de teatro, dos encuentros de cine y una exposición de arte.

Además, hubo una manifestación ante los juzgados para apoyar a los activistas encausados tras la marcha del año pasado.

En los últimos días, varios incidentes animaron el debate en torno a la Semana del Orgullo en Turquía.

Primero surgió un vídeo en el que uno de los tres grandes puentes sobre el Bósforo, cuya iluminación suele cambiar de color, luce en la gama del arcoíris, lo que ha provocado en las redes sociales tanto aplausos como furiosas protestas.

Bazıları "güzel olmuş" demişler. doya doya seyretsinler. Bizim çoluk çocuk temiz nesil şehitler 15 Temmuz dertlerimiz var. Allah görüyor! pic.twitter.com/NWonKW2Wc0 — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 17 de junio de 2017

La Alcaldía de Estambul, en manos del partido gobernante e islamista Justicia y Desarrollo (AKP), rechazó cualquier responsabilidad y recordó que la iluminación de los puentes corresponde a la Dirección General de Autovías.

Más revuelo provocó un mensajes de la municipalidad de Besiktas, un distrito estambulí conocido por su liberalismo y su ocio nocturno, que mostraba en la red social Twitter una foto con una gran bandera arcoíris en la fachada de la alcaldía con el mensaje: "Somos el ejército de Freddy Mercury", en alusión al fallecido líder del grupo de rock Queen.

Horas más tarde, el alcalde del distrito, Murat Hazinedar, del partido laico y socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), ordenó eliminar el mensaje que, en su opinión, era obra de un empleado que no contaba con la autorización para publicarlo, por lo que pidió disculpas a los ciudadanos.

"Solo somos el ejército de Mahoma y de Atatürk (el fundador de la República turca), por los valores de la nación y el Estado", afirmó el político socialdemócrata en su cuenta en Twitter.

Los militantes de los grupos LGTBI sospechan que hubo presiones de parte de las autoridades y del gobernante AKP.

"El hecho de que tuviera que disculparse muestra lo conservador y autoritario que es el Gobierno (turco)", dijo Fatos, dirigente de un grupo feminista en Estambul.