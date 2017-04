Tres muertos en un ataque con un camión en el centro de Estocolmo

Tres personas han muerto y ocho han resultado heridas después de que un camión haya arrollado a una multitud en el centro de Estocolmo hasta estrellarse contra un centro comercial, según ha confirmado la policía del país a varios medios locales.

El atropello ha tenido lugar en la zona de Drottninggatan, un área comercial en el centro de la capital sueca. Las autoridades han confirmado que están investigando lo sucedido como un ataque terrorista.

El primer ministro Stefan Löfven ha afirmado que "Suecia ha sido atacada" y que "todo apunta a que se trata de un atentado terrorista". También ha anunciado la detención de una persona en relación con los hechos.

La familia real sueca ha emitido un comunicado para expresar su consternación por el ataque que ha tenido lugar en el centro de Estocolmo. Las autoridades policiales han extremado las medidas de seguridad alrededor de la familia como consecuencia del atentado.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb