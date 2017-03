La realidad tras el bulo islamófobo sobre una chica con velo en el atentado de Londres

A la vez que las autoridades británicas trataban de comprender lo ocurrido en Westminster en la tarde del miércoles y con los servicios médicos intentando salvar las vidas de los heridos en el atentado de Londres, en las redes se viralizaba una imagen utilizada por usuarios y medios de comunicación para acusar a la población musulmana de ser insensible a los ataques terroristas.

La escena es la siguiente: una mujer con velo pasa mirando al móvil al lado de las víctimas del asalto perpetrado por Khalid Masood. Según los usuarios y medios que han atacado a la mujer se trataba de un ejemplo de la indiferencia de la población musulmana ante los atentados en suelo europeo.

Uno de los usuarios que comenzó con el mensaje fue el usuario @SouthLoneStar, que acompaña la instantánea con el siguiente texto: "Una mujer musulmana despreocupada por el ataque terrorista , camina tranquilamente al lado de un hombre que se muere mientras mira al móvil". Con la mecha prendida, el tuit en cuestión alcanzó superó el millar de retuits al poco tiempo.

Pero en un tuit de @malditobulo revela más partes de la escena y la verdad. En una segunda foto publicada por el tabloide británico The Sun, aparece la misma chica sin mirar al móvil y con cara de consternación por lo ocurrido.

La verdadera historia de la mujer a la que acusaban de permanecer impasible ante el atentado...



— MALDITO BULO (@malditobulo) 24 de marzo de 2017

De hecho el propio fotógrafo, Jamie Lorriman, ha afirmado en una entrevista en ABC (el medio estadounidense) que la chica estaba "angustiada" por lo sucedido en las inmediaciones del Parlamento británico.

No obstante, muchos no tuvieron reparos en atacar a la chica. "Y la musulmana paseando como si nada". Otros escribían irónicamente como en la imagen se ve a una "musulmana preocupada presta rápidamente su ayuda al ver a una persona herida en el suelo por atentado terrorista. #StopIslam #Londres". Incluso el medio OKDiario recoge varios de estos tuits con un titular incendiario: "Twitter arde contra una mujer musulmana acusada de no preocuparse por un herido".

La publicación de la segunda imagen no ha servido para reducir las críticas a la chica del velo, pero sí para quitar argumentos utilizados para atacar a la comunidad musulmana. En este caso, para denunciar la supuesta impasibilidad de los musulmanes frente al terrorismo yihadista, a pesar de que el 87% de los atentado yihadistas desde el año 2000 hasta el 2014 han sido en países de mayoría musulmana.